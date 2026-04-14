Οκτώ ομάδες από όλη την Ευρώπη θα συμμετάσχουν στους τελικούς της Adidas Next Generation της EuroLeague που θα διεξαχθούν στην Αθήνα, το οποίο συγκεντρώνει τα κορυφαία ανερχόμενα ταλέντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, το «παρών» θα δώσουν οι Τσεντεβίτα Ολίμπια, Μπαρτσελόνα, Pole France INSEP Paris, Next Generation Team, Ερυθρός Αστέρας, Ρεάλ Μαδρίτης, Ζάλγκιρις και Παναθηναϊκός.

Η διοργάνωση είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 21 έως 24 Μαΐου, με τους αγώνες της φάσης των ομίλων να διεξάγονται στη Sunel Arena, όπου θα πραγματοποιηθούν συνολικά 12 παιχνίδια.

Ο μεγάλος τελικός θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens, ολοκληρώνοντας το τουρνουά.