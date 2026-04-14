Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα έως σήμερα άγνωστο κατάλοιπο από την εποχή του Τόμας Τζέφερσον στο Μοντιτσέλο — έναν φούρνο κατασκευής τούβλων που χρησιμοποιήθηκε για την ανέγερση της ιστορικής κατοικίας του ιδρυτή πατέρα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο φούρνος εντοπίστηκε πρόσφατα στην ανατολική πλευρά της οικίας, κατά τη διάρκεια ανασκαφής που ξεκίνησε τον Μάρτιο, σύμφωνα με τους υπευθύνους του χώρου. Το εύρημα θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό για την κατανόηση των πρώτων φάσεων κατασκευής του Μοντιτσέλο.

Οι ιστορικοί του Μοντιτσέλο εκτιμούν ότι η κατασκευή του φούρνου χρονολογείται στις αρχές της δεκαετίας του 1770, πριν ο Τζέφερσον συντάξει τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας το 1776. Ο φούρνος φαίνεται να αποτέλεσε μέρος του αρχικού σχεδίου της οικίας, γνωστού ως Μοντιτσέλο I.

Η σημερινή μορφή του Μοντιτσέλο αντικατοπτρίζει τις μεταγενέστερες ανακατασκευές και επεκτάσεις που ολοκληρώθηκαν μετά την επιστροφή του Τζέφερσον από τη Γαλλία, μετά το 1789.

Τα ευρήματα της ανασκαφής

Φωτογραφίες από τον χώρο δείχνουν ερευνητές να εργάζονται γύρω από ένα ορθογώνιο σκάμμα, όπου αποκαλύφθηκαν ευθυγραμμισμένα κανάλια από τούβλα και κομμάτια με χαραγμένα αρχικά. Η Crystal O’Connor, υπεύθυνη αρχαιολογικής έρευνας στο Μοντιτσέλο, εξήγησε ότι ο φούρνος ήταν ένας μεγάλος, προσωρινός κλίβανος για το ψήσιμο των τούβλων.

«Αρχικά δεν ήμασταν βέβαιοι τι βλέπαμε, αλλά το μοτίβο των χαμηλών παράλληλων τοίχων είναι χαρακτηριστικό ενός φούρνου τούβλων», ανέφερε η O’Connor, σημειώνοντας ότι βρέθηκαν «τούβλα υπερψημένα και χώμα σκληρυμένο από την έντονη θερμότητα».

Οι εργάτες στο παρελθόν στοίβαζαν χιλιάδες άψητα τούβλα πάνω στον φούρνο και διατηρούσαν τη φωτιά αναμμένη για ημέρες, έως ότου τα τούβλα σκληρύνουν και χρησιμοποιηθούν στην οικοδόμηση του Μοντιτσέλο.

Η συμβολή των εργατών και του Τζέφερσον

«Όταν ολοκληρωνόταν το ψήσιμο, οι εργάτες αποσυναρμολογούσαν τον φούρνο και μετέφεραν τα έτοιμα τούβλα στο σπίτι», σημείωσε η O’Connor, υπογραμμίζοντας ότι ο φούρνος υπήρξε καθοριστικός για την ανέγερση της κατοικίας του συγγραφέα της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Η ίδια εκτίμησε ότι η λειτουργία του φούρνου πιθανότατα τελούσε υπό τη διεύθυνση των George Dudley ή William Bishop, δύο λευκών εργατών που είχε προσλάβει ο Τζέφερσον, ενώ η εργασία στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στη δουλική εργασία.

Αν και ο Τζέφερσον δεν συμμετείχε προσωπικά στην παραγωγή των τούβλων, γνώριζε για την ύπαρξη του φούρνου. «Ο Jefferson γνώριζε το έργο, καθώς σύναπτε συμφωνίες με τους τοιχοποιούς για συγκεκριμένο αριθμό τούβλων πριν από κάθε μεγάλη οικοδομική φάση», ανέφερε η O’Connor.

Τα αρχεία δείχνουν ότι ήδη από το 1774 ο Τζέφερσον υπολόγιζε αν ήταν πιο αποδοτικό να μεταφέρει τα έτοιμα τούβλα ανηφορικά ή να τα παράγει επιτόπου. «Ίσως οι ίδιοι οι εργάτες να του επεσήμαναν τη δυσκολία μεταφοράς νερού και ξύλων στην ανηφόρα, γεγονός που τον ώθησε να μεταφέρει την παραγωγή πιο κοντά στις πρώτες ύλες», πρόσθεσε.

Τα ιδιαίτερα τούβλα και η σημασία της ανακάλυψης

Αν και στο σημείο εντοπίστηκαν ελάχιστα αντικείμενα εκτός από τούβλα, ορισμένα ήταν ιδιαίτερης μορφής. «Πρόκειται για διακοσμητικά τούβλα με καμπύλες και S-σχήματα», εξήγησε η O’Connor. «Ο Τζέφερσον τα χρησιμοποίησε στην εξωτερική τοιχοποιία της τραπεζαρίας, γύρω στο 1772».

Η ανακάλυψή τους δίπλα στον φούρνο επιβεβαιώνει τη χρονολόγηση του ευρήματος στις αρχές της δεκαετίας του 1770. Το γεγονός ότι ο φούρνος δεν καταγράφεται σε χάρτες, σχέδια ή σημειώσεις του Τζέφερσον καθιστά την ανασκαφή ακόμη πιο σημαντική.

«Η ανακάλυψη έχει ήδη αλλάξει τον τρόπο που κατανοούμε την κατασκευή του Μοντιτσέλο», υπογράμμισε η O’Connor. «Ακόμη και σε έναν από τους πιο τεκμηριωμένους ιστορικούς χώρους της Αμερικής, η αρχαιολογία εξακολουθεί να αποκαλύπτει όσα δεν περιλαμβάνονται στα γραπτά αρχεία».