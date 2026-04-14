Με τη δέουσα λαμπρότητα και επισημότητα και την παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, καθώς και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτεράρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ο Δήμος Δελφών θα γιορτάσει την 205η επέτειο της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων.

Σε συνεργασία με φορείς, συλλόγους, σχολεία και ομάδες εθελοντών έχει καταρτιστεί ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, το οποίο ξεκινά αύριο Τετάρτη 15 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 19 Απριλίου 2026. Ιστορικά, επετειακά, μουσικά, χορευτικά και θεατρικά δρώμενα, δράση της Πολεμικής Αεροπορίας, έκθεση φωτογραφίας, πεζοπορία, η φημισμένη πλέον Αναπαράσταση της Απελευθέρωσης του Κάστρου, περιλαμβάνονται στο καλεντάρι των εκδηλώσεων, οι οποίες κορυφώνονται με την παρέλαση εκατοντάδων συμμετεχόντων από διάφορα σημεία της χώρας.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Τετάρτη 15 Απριλίου 2026

Ώρα 20:00 – Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, Αίθουσα Νικ. Κορδώνη

– Ιστορικό δρώμενο με τίτλο «200 Χρόνια Μνήμης: Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από το πανηγύρι τ’ Άη Συμιού», από τον Σύλλογο Πανηγυριστών «Ο Άη Συμιός», σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «Ο Λιάρος» και τη Διεθνή Αδελφότητα Απογόνων των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026

Ώρα 9:00 – Οικία Γαζή- Καρελλά, ισόγεια αίθουσα, Πλ. Μητροπόλεως

Δράση Πολεμικής Αεροπορίας «Ερχόμαστε εμείς σε εσάς».

Η Πολεμική Αεροπορία, σε συνεργασία με το Δήμο Δελφών, παρουσιάζει το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Ερχόμαστε εμείς σε εσάς», φέρνοντας την αεροπορική εμπειρία πιο κοντά στους νέους, μέσω εξομοιωτή πτήσεων μαχητικού αεροσκάφους.

Διάρκεια: Παρασκευή 17 Απριλίου 9:00-15:00, Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Απριλίου 11:00-17:00.

Με την συμβολή: Εταιρεία Φωκικών Μελετών.

Ώρα 19:30 – Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, Αίθουσα Νικ. Κορδώνη

Επετειακή εκδήλωση για την 10η Απριλίου 1821

– Μουσικό πρόγραμμα από τη Μικτή Δημοτική Χορωδία Άμφισσας με τη συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Άμφισσας.

– Ομιλία με θέμα “Η συνεισφορά του κλήρου στον Αγώνα του 1821”, από τον κ. Δημήτριο Σούφρα, Θεολόγο, Λαμπαδάριο του Μητροπολιτικού Ναού Αμφίσσης.

– Τιμητική βράβευση.

– Μουσικοθεατρικό δρώμενο από το φωνητικό σύνολο «Ηχώ» του Ωδείου Άμφισσας με τίτλο «Αηδόνια μη λαλήσετε».

Ώρα 21:00 – Άγαλμα Ι. Μητρόπουλου

Βήματα ελευθερίας- Προσκλητήριο αναβιωτικών και πολιτιστικών συλλόγων.

Αφετηρία άγαλμα Ιωάννη Μητρόπουλου με κατεύθυνση προς το Μουσείο Ελληνικής Επανάστασης- Οικία Πανουργιά και διέλευση από τα μνημεία των ηρώων της Επανάστασης.

Με την υποστήριξη: Αναβιωτικός Σύλλογος «Φωκίδα 1821».

Ώρα 21:30 – Μουσείο Ελληνικής Επανάστασης- Οικία Πανουργιά

Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας.

Ο Δήμος Δελφών παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας «Οι δικοί μας ήρωες», μέσα από τον φακό των Φάνη Τσάκαλου, Ασημάκη Κόκκινου, Νίκου Παπαλέξη, Κώστα Τσομάκου και Φώτη Νατσούλη.

Σάββατο 18 Απριλίου 2026

Ώρα 8:30 – Ι.Μ. Προφήτου Ηλιού Παρνασσίδος

Πεζοπορική διαδρομή με τίτλο «Της Λευτεριάς η στράτα», από τη Μονή του Προφήτου Ηλιού Παρνασσίδας ως το Κάστρο της Άμφισσας.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Δελφών και Σύλλογος των Απανταχού Αμφισσέων «Τα Σάλωνα».

Με την υποστήριξη: Σώμα Ελλήνων Προσκόπων- Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Φωκίδας, Ορειβατικός Σύλλογος Άμφισσας, Α.Σ. «ΗΝΙΟΧΟΣ», 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας, και Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Ν. Φωκίδας.

Ώρα 10:30 – Εξωκκλήσι των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Άμφισσας, Μνημείο Οπλαρχηγού Πανουργιά

Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του Οπλαρχηγού Πανουργιά.

Με την υποστήριξη: 3Ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας και Σύλλογος των Απανταχού Αμφισσέων «Τα Σάλωνα».

Αναπαράσταση της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων.

Ώρα 17:00 – Πλατεία Ησαΐα. Συγκέντρωση αναβιωτικών, πολιτιστικών και λοιπών συλλόγων ενδεδυμένων με παραδοσιακές ενδυμασίες.

– Πηγάδια. Ιστορική αφήγηση της μάχης κατάληψης των Πηγών. Ώρα 19:00 – Κάστρο της Άμφισσας. Δρώμενο αναπαράστασης της πολιορκίας και της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων τη 10η Απριλίου 1821.

Σκηνοθεσία-Συντονισμός: Δημήτρης Αποστόλου, Έφη Ζουμά, Βίκυ Ζουμά.

Με τη συνεργασία: Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος.

Με την υποστήριξη: Αναβιωτικός Σύλλογος «Σάλωνα του ‘21», Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας, Άγημα Απόδοσης Τιμών Ηρώων του 1821 «Ο Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας», Μαγικό Θέατρο Άμφισσας.

Με την ολοκλήρωση της αναπαράστασης θα ακολουθήσει πομπή καθόδου από το Κάστρο προς την Πλατεία Κεχαγιά, όπου θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική.

Με την υποστήριξη: ΚΑΠΗ Άμφισσας, Σύλλογος Γυναικών Φωκίδας.

Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ώρα 7:30

– Έπαρση Σημαίας.

– Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες από τους Ιερούς Ναούς της Άμφισσας.

– Η Φιλαρμονική της Άμφισσας παιανίζει στις οδούς της πόλης.

Ώρα 9:30 – Ιερός Μητροπολιτικός Ναός «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Άμφισσας

Πέρας προσέλευσης επισήμων.

Ώρα 10:30 Άφιξη της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Άμφισσας».

Τέλεση Δοξολογίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φωκίδος, κ.κ. Θεόκτιστου.

Εκφώνηση Πανηγυρικού Λόγου από τον Δήμαρχο του Δήμου Δελφών κ. Παναγιώτη Ταγκαλή.

Ώρα 11:00 – Πλατεία Ησαΐα

Επιμνημόσυνη δέηση στον Ανδριάντα του Επισκόπου Σαλώνων Ησαΐα.

Κατάθεση στεφάνου από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σιγή ενός λεπτού. Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

Ώρα 11:20 – Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως

Πέρας προσέλευσης επισήμων στο χώρο της παρελάσεως.

Πέρας προσέλευσης τμημάτων Ενόπλων Δυνάμεων, μαθητών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών και Αναβιωτικών Συλλόγων, Προσκόπων, Οδηγών και Φιλαρμονικών (Λ. Σαλώνων, είσοδος πόλης).

Ώρα 11:30 – Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως

Άφιξη της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας στο χώρο της παρελάσεως.

Παρέλαση τμημάτων Ενόπλων Δυνάμεων, σχολείων, πολιτιστικών και αναβιωτικών συλλόγων, προσκόπων, οδηγών και φιλαρμονικών στη Λεωφόρο Σαλώνων.

Ώρα 13:00 Πλατεία Ησαΐα.

Παραδοσιακοί χοροί- Αποχαιρετιστήριο κέρασμα στους αναβιωτικούς συλλόγους και λοιπούς ενδεδυμένους με παραδοσιακές φορεσιές.

Ώρα 13:20 Πλατεία Ικάρων (οδός Π. Ταγκαλή)

Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων Νομού Φωκίδας.

Χαιρετισμός Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτεράρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Αποκαλυπτήρια Μνημείου από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Αεροπορίας και τον Δήμαρχο του Δήμου Δελφών.

Κατάθεση στεφάνου από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ενός λεπτού σιγή.

Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

Με την υποστήριξη της Πολεμικής Αεροπορίας και την συμβολή της Εταιρείας Φωκικών Μελετών.

Ώρα 13:55 – Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, Αίθουσα Νικ. Κορδώνη

Άφιξη της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Παρουσίαση των Πρακτικών του Συνεδρίου του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία και του Δήμου Δελφών με τίτλο «Η Νομική Διάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, 1821».

Ώρα 19:15 Υποστολή Σημαίας.

Ιστορική θεατρική παράσταση με τίτλο: «Η Φλόγα της Επανάστασης», από τη θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Άμφισσας, με τη συμμετοχή μαθητών του Γενικού Λυκείου Άμφισσας.

Με την υποστήριξη του Δήμου Δελφών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Π.Ε. Φωκίδας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Απανταχού Αμφισσέων «Τα Σάλωνα» και το Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας.