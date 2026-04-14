Οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία έως ότου επανεκκινήσει η ουσιαστική κυκλοφορία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, πιθανότατα μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.
Μιλώντας στο φόρουμ Semafor World Economy στην Ουάσινγκτον, ο Ράιτ ανέφερε, ότι παρά τις προηγούμενες δηλώσεις του πως οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να μειωθούν σύντομα, είναι πλέον πιθανό να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα ή ακόμη και να αυξηθούν, έως ότου αποκατασταθεί η κανονική ροή ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
