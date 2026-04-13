Ένα πραγματικά απίθανο περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Ολίμπια Ασουνσιόν με τη Ρούμπιο Νου, σε μια φάση που δύσκολα βλέπει κανείς στα γήπεδα.

Ο Σεμπαστιάν Φερέιρα ανέλαβε εκτέλεση πέναλτι για την Ολίμπια, όμως ο τερματοφύλακας της Ρούμπιο Νου κατάφερε να αποκρούσει την προσπάθειά του. Παρόλα αυτά, η φάση δεν ολοκληρώθηκε εκεί.

Ο αμυντικός της Ρούμπιο Νου, Τσάπα Μαρτίνεθ, επιχείρησε να απομακρύνει την μπάλα, όμως το διώξιμό του δεν ήταν καλό. Η μπάλα κατέληξε με δύναμη στο πρόσωπο του Φερέιρα, που βρισκόταν ακόμη μέσα στην περιοχή, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα, σε ένα από τα πιο παράδοξα γκολ που έχουν σημειωθεί.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Παραγουανός επιθετικός σχολίασε με χιούμορ τη φάση, λέγοντας: «Ο πόνος ήταν τόσο δυνατός που αρχικά δεν μπορούσα καν να ανοίξω τα μάτια μου, αλλά φαίνεται πως αυτή τη φορά το πρόσωπό μου με βοήθησε να σκοράρω».

