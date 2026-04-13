Η εξάπλωση του phishing στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανησυχητικές ψηφιακές απειλές για πολίτες και επιχειρήσεις. Μηνύματα που εμφανίζονται να προέρχονται από τράπεζες, ειδοποιήσεις για «ύποπτη δραστηριότητα» ή τηλεφωνικές κλήσεις από άτομα που παριστάνουν εκπροσώπους λογιστικών γραφείων μπορούν, μέσα σε λίγα λεπτά, να οδηγήσουν σε εκκένωση τραπεζικών λογαριασμών.

Το φαινόμενο δεν είναι πια σποραδικό. Έχει εξελιχθεί σε διαρκή απειλή που ακολουθεί τη σύγχρονη ψηφιακή καθημερινότητα. SMS, Viber, emails και τηλεφωνικές κλήσεις συνθέτουν ένα δίκτυο επιθέσεων που βασίζεται περισσότερο στην ψυχολογία παρά στην τεχνολογία. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τη βιασύνη, την ανασφάλεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών σε ό,τι μοιάζει θεσμικό.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα είναι σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο. Όπως επισημαίνει, υπάρχει στενή συνεργασία με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και ήδη έχει περιοριστεί σε έναν βαθμό το spoofing — η πρακτική κατά την οποία οι απατεώνες εμφανίζονται με ψεύτικους, αλλά φαινομενικά αξιόπιστους αριθμούς, συχνά μιμούμενοι τραπεζικές γραμμές.

Ωστόσο, νέα εργαλεία και «κέντρα» αποστολής τέτοιων μηνυμάτων εμφανίζονται διαρκώς, καθιστώντας την αντιμετώπιση μια συνεχή μάχη χωρίς οριστικό τέλος. Οι επιθέσεις γίνονται πλέον πιο στοχευμένες και καλοσχεδιασμένες, με σωστή γλώσσα και ρεαλιστικά σενάρια, όπως μπλοκαρισμένους λογαριασμούς ή επιστροφές φόρων.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι τα θύματα δεν περιορίζονται πλέον σε ευάλωτες ομάδες. Ακόμη και νεότεροι ή μορφωμένοι χρήστες πέφτουν θύματα, καθώς οι επιθέσεις έχουν γίνει πιο πειστικές και λιγότερο πρόχειρες. Παρά τις τεχνικές παρεμβάσεις, όπως ο αποκλεισμός μη πιστοποιημένων κέντρων αποστολής, η πραγματικότητα δείχνει ότι δεν υπάρχει οριστική λύση. Το phishing προσαρμόζεται συνεχώς, ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας υπενθυμίζει ότι οι επιθέσεις phishing και spoofing βασίζονται κυρίως στην πλαστοπροσωπία αξιόπιστων φορέων και στην παραπλάνηση των χρηστών μέσω φαινομενικά έγκυρων μηνυμάτων. Προειδοποιεί ότι κανένας οργανισμός δεν ζητά προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα μέσω SMS, email ή τηλεφωνικών κλήσεων και ότι ακόμη και ένας «έγκυρος» αποστολέας δεν αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας.

Η Αρχή συστήνει στους πολίτες να διασταυρώνουν κάθε ύποπτη επικοινωνία μέσω επίσημων καναλιών, να αποφεύγουν το άνοιγμα συνδέσμων από άγνωστες πηγές και να καλλιεργούν ψηφιακή εγρήγορση ως βασική γραμμή άμυνας.

Η προστασία από το phishing δεν εξαρτάται μόνο από τα συστήματα ασφαλείας, αλλά και από τη στάση των χρηστών. Ορισμένοι βασικοί κανόνες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο:

Να αντιμετωπίζουν με καχυποψία κάθε μήνυμα που ζητά άμεση ενέργεια ή προκαλεί αίσθηση πίεσης.

Να μην ανοίγουν συνδέσμους από SMS, Viber ή email αν δεν είναι απολύτως βέβαιοι για τον αποστολέα.

Να μην καταχωρούν ποτέ προσωπικούς κωδικούς ή στοιχεία καρτών μετά από τέτοιες ειδοποιήσεις.

Να ελέγχουν προσεκτικά τη διεύθυνση της ιστοσελίδας.

Να διακόπτουν τηλεφωνικές κλήσεις που ζητούν ευαίσθητα στοιχεία και να καλούν οι ίδιοι τον επίσημο αριθμό.

Να ενεργοποιούν τη διπλή επιβεβαίωση ταυτότητας όπου υπάρχει.

Να διατηρούν ενημερωμένες τις συσκευές και τις εφαρμογές τους.