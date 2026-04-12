Μια νεαρή γυναίκα στα είκοσί της φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού από πολλούς άνδρες έξω από εκκλησία, μετά την αποχώρησή της από νυχτερινό κέντρο τις πρώτες πρωινές ώρες στο Epsom του Surrey.

Όπως αναφέρει η Sun, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας , το θύμα κατήγγειλε το «εξαιρετικά οδυνηρό περιστατικό» και έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση. Οι αρχές ανέφεραν ότι η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, ωστόσο έχει ήδη ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Το φερόμενο περιστατικό συνέβη μεταξύ 2 και 4 τα ξημερώματα, όταν η γυναίκα, αφού αποχώρησε από νυχτερινό κέντρο φέρεται να ακολουθήθηκε από ομάδα ανδρών. Οι δράστες την επιτέθηκαν έξω από εκκλησία που ανήκει στο δόγμα των Μεθοδιστών.

Η γυναίκα ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία, η οποία καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.

«Κατανοούμε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά οδυνηρό περιστατικό και το θύμα υποστηρίζεται από εξειδικευμένους αξιωματικούς» ανέφερε η Αστυνομία και πρόσθεσε, «η έρευνά μας βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και ομάδα αστυνομικών πραγματοποιεί εκτεταμένες έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόπτων».