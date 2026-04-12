Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε ότι είναι «εδώ για να νικήσει», μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα.

Ο Ορμπάν τόνισε ότι η απόφαση του λαού πρέπει να γίνει σεβαστή και υπογράμμισε πως η Ευρώπη οδεύει προς μια μεγάλη κρίση. Επισήμανε ότι η Ουγγαρία χρειάζεται ισχυρή εθνική ενότητα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έρχονται.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης του κόμματος Tisza, Πέτερ Μαγιάρ, δήλωσε πως οι Ούγγροι «θα γράψουν ιστορία» στις σημερινές εκλογές, επιλέγοντας «ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση». Ο Μαγιάρ ψήφισε επίσης σε εκλογικό τμήμα της Βουδαπέστης και εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη νίκη του κόμματός του.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι κάθε ψήφος μετράει σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, όπου ενδέχεται να σημειωθεί ρεκόρ συμμετοχής. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αναφέρουν οποιαδήποτε παρατυπία διαπιστώσουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι η «εκλογική νοθεία είναι ένα πολύ σοβαρό έγκλημα».