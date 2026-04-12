Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Τόνι Κρόος ενδέχεται να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτή τη φορά σε διοικητικό ρόλο.
Η συγκεκριμένη κίνηση φέρεται να αποτελεί πρωτοβουλία του Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος εκτιμά ιδιαίτερα τον Γερμανό και πιστεύει πως μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά με την εμπειρία του.
Ο Κρόος ζει ήδη στη Μαδρίτη και διατηρεί στενή επαφή με τη διοίκηση, ενώ ασχολείται επαγγελματικά με τη δική του ποδοσφαιρική ακαδημία.
Πάντως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την επιστροφή του, αν και τα σχετικά σενάρια εντάσσονται στο πλαίσιο των αλλαγών που εξετάζει ο σύλλογος ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
🚨🚨 𝗧𝗢𝗡𝗜 𝗞𝗥𝗢𝗢𝗦 🇩🇪 𝗩𝗔 𝗙𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗦𝗢𝗡 𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥 𝗔𝗨 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 !!! 🤍🔙
Le Real prépare le come-back de l’Allemand qui aura un rôle dans la structure sportive du club la saison prochaine. C’EST ACTÉ !
— Actu Foot (@ActuFoot_) April 12, 2026