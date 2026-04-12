Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Τόνι Κρόος ενδέχεται να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτή τη φορά σε διοικητικό ρόλο.

Η συγκεκριμένη κίνηση φέρεται να αποτελεί πρωτοβουλία του Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος εκτιμά ιδιαίτερα τον Γερμανό και πιστεύει πως μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά με την εμπειρία του.

Ο Κρόος ζει ήδη στη Μαδρίτη και διατηρεί στενή επαφή με τη διοίκηση, ενώ ασχολείται επαγγελματικά με τη δική του ποδοσφαιρική ακαδημία.

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την επιστροφή του, αν και τα σχετικά σενάρια εντάσσονται στο πλαίσιο των αλλαγών που εξετάζει ο σύλλογος ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.