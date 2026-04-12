Μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο «Emirates», εκεί όπου η Μπόρνμουθ πέρασε νικηφόρα με 2-1 απέναντι στην πρωτοπόρο Άρσεναλ, βάζοντας… φωτιά στη μάχη του τίτλου. Οι «κανονιέρηδες» είδαν τη διαφορά από τη Μάντσεστερ Σίτι να μειώνεται, με τους «πολίτες» να έχουν και αγώνες λιγότερους, ενόψει και της μεταξύ τους αναμέτρησης.

Ο Βίκτορ Γιόκερες είχε φέρει προσωρινά το παιχνίδι στα ίσα, κάνοντας το 1-1, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για την ομάδα του. Παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησε, δεν κατάφερε να βρει δεύτερο γκολ που θα μπορούσε να αλλάξει την έκβαση του αγώνα.

Μετά το τέλος του ματς, ο Σουηδός επιθετικός αναφέρθηκε σε μία από τις σημαντικές χαμένες του φάσεις, αποδίδοντάς την στην κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, τονίζοντας πως το σημείο ήταν αρκετά ξερό. Η συγκεκριμένη δήλωση, σε συνδυασμό με την ήττα, δεν έγινε δεκτή με κατανόηση από τους φίλους της Άρσεναλ, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.