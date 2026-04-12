Αλλαγές έρχονται από τις 18 Ιουνίου με το νέο πλαίσιο για το φαρμακείο αυτοκινήτου, καθώς τίθενται σε ισχύ επικαιροποιημένοι κανόνες που καθορίζουν το περιεχόμενο και τις προδιαγραφές του κιβωτίου πρώτων βοηθειών που πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Μεταφορών, η οποία αφορά την ευθυγράμμιση της Ελλάδας με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε φαρμακείο οχήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα είδη, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες άμεσης παροχής βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, λευκοπλάστης, επιθέματα, αποστειρωμένοι επίδεσμοι, επιθέματα εγκαυμάτων, ψαλίδι πρώτων βοηθειών, γάντια μιας χρήσης, υγρά καθαρισμού, ιατρική μάσκα και οδηγίες πρώτων βοηθειών.

Η απόφαση Δ30/45652/2026 επανακαθορίζει πλήρως τόσο το περιεχόμενο του υγειονομικού υλικού όσο και τις τεχνικές προδιαγραφές του κιβωτίου. Υποχρέωση ύπαρξης φαρμακείου έχουν όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια, πλην των δικύκλων.

Τοποθέτηση και συντήρηση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σωστή τοποθέτηση του κιβωτίου μέσα στο όχημα. Όπως προβλέπεται, πρέπει να βρίσκεται σε σημείο άμεσα προσβάσιμο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ανάγκης.

Απαγορεύεται να είναι κλειδωμένο ή να χρησιμοποιείται για αποθήκευση άλλων αντικειμένων εκτός του ιατρικού εξοπλισμού. Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί έχουν την ευθύνη τακτικής ανανέωσης του περιεχομένου, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Σε κάθε περίπτωση, η ανανέωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι εντός ημερομηνίας λήξης, σε καλή κατάσταση και να φέρουν τη σχετική ευρωπαϊκή σήμανση συμμόρφωσης (CE).

Κυρώσεις και στόχοι της ρύθμισης

Για τους παραβάτες προβλέπονται κυρώσεις, καθώς η μη συμμόρφωση τιμωρείται με πρόστιμο 30 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η νέα ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της ετοιμότητας των οδηγών να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε έκτακτες καταστάσεις, με στόχο τη μείωση των συνεπειών από τροχαία ατυχήματα.

Τι πρέπει να περιέχει το κιβώτιο πρώτων βοηθειών

• Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) (Διαστάσεις ελάχ.: 210 x 160 cm – Επιμεταλλωμένη)

• Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm)

• Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα) (DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών)

• Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός) (DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm)

• Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος) (DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm)

• Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος) (DIN 13151-G, περ. 10 x 12 cm)

• Επίθεμα Εγκαυμάτων/Γάζα Αποστειρωμένη (DIN 13152-BR, 60 x 80 cm)

• Επιθέματα Πληγών (Κομπρέσες) (10 x 10 cm, ζεύγη)

• Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Στενός) (DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m)

• Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Φαρδύς) (DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m)

• Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης (DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm)

• Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών (DIN 58279-A 145, ατραυματικό)

• Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά) (DIN EN 455, βινυλίου/νιτριλίου, μεγάλα)

• Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού Δέρματος

• Ιατρική Μάσκα Προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2)

• Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών