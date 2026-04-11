Τόσα χρόνια τον βλέπουμε στο κορυφαίο επίπεδο της La Liga, προφανώς και θα έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Ο Λαμίν Γιαμάλ έφτασε τις 100 συμμετοχές στο ισπανικό πρωτάθλημα σε ηλικία 18 ετών και 272 ημερών. 18 ετών! Αδιανόητο. Το ντέρμπι κόντρα στην Εσπανιόλ εξελίχθηκε σ’ έναν μονόλογο για τους «μπλαουγκράνα», με το 4-1 να δείχνει την υπεροχή της κόντρα στη συμπολίτισσα.

Για τον Γιαμάλ ήταν άλλη μία μέρα στη δουλειά, αλλά πριν καν συμπληρώσει τα 19 του έτη, έφτασε τις 100 συμμετοχές στη La Liga. Ένα γκολ και δύο ασίστ «χρύσωσαν» το ιωβηλαίο που γιόρτασε το βράδυ του Σαββάτου (11/4).

Αν θέλουμε να προσθέσουμε ένα ακόμα ρεκόρ, μπορούμε. Οι αριθμοί άλλωστε στο ποδόσφαιρο είναι ατελείωτοι. Σύμφωνα με νέα… μέτρηση, ο Γιαμάλ στα 18 του χρόνια έγινε ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 29 γκολ στα Big 5 πρωταθλήματα, πριν γίνει 19 ετών. Οι… πιτσιρικάδες τότε Ραούλ και Μάικλ Όουεν δεν είχαν ξεπεράσει τα 18 γκολ μέχρι να γίνουν 19 ετών. Ασύλληπτος.