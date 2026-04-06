Ο Λαμίν Γιαμάλ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο αρνητικών περιστατικών, λίγες ημέρες μετά τα όσα είχαν συμβεί στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας στο γήπεδο της Εσπανιόλ απέναντι στην Αίγυπτο, όπου ακούστηκαν ρατσιστικά συνθήματα. Ο νεαρός εξτρέμ είχε τότε πάρει δημόσια θέση, καταδικάζοντας έντονα τη συμπεριφορά αυτή.

Το Σάββατο (04/04), στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο διεθνής άσος ήρθε αντιμέτωπος με ένα ακόμη δυσάρεστο σκηνικό. Την ώρα που ετοιμαζόταν να εκτελέσει κόρνερ, μερίδα οπαδών από τις εξέδρες τον στόχευσε με προσβλητικά και υποτιμητικά σχόλια, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα άβολο κλίμα γύρω του.

🚨 | Lamine Yamal was subjected to intense abuse from the crowd at the Metropolitano Stadium yesterday, with insults such as “You’re very ugly” and “Go back to Morocco, go back” directed at him. pic.twitter.com/5ZDQ6X347E — Blaugranagram (@Blaugranagram) April 5, 2026