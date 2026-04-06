Ο Λαμίν Γιαμάλ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο αρνητικών περιστατικών, λίγες ημέρες μετά τα όσα είχαν συμβεί στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας στο γήπεδο της Εσπανιόλ απέναντι στην Αίγυπτο, όπου ακούστηκαν ρατσιστικά συνθήματα. Ο νεαρός εξτρέμ είχε τότε πάρει δημόσια θέση, καταδικάζοντας έντονα τη συμπεριφορά αυτή.

Το Σάββατο (04/04), στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο διεθνής άσος ήρθε αντιμέτωπος με ένα ακόμη δυσάρεστο σκηνικό. Την ώρα που ετοιμαζόταν να εκτελέσει κόρνερ, μερίδα οπαδών από τις εξέδρες τον στόχευσε με προσβλητικά και υποτιμητικά σχόλια, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα άβολο κλίμα γύρω του.

Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αυξανόμενη ένταση σε φαινόμενα προσβολών και έλλειψης σεβασμού προς τους ποδοσφαιριστές εντός αγωνιστικών χώρων. Το σχετικό βίντεο, πάντως, δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση των ατόμων που προχώρησαν στις συγκεκριμένες φωνές.

Παρά τις προσπάθειες των συλλόγων να περιορίσουν τέτοιου είδους συμπεριφορές και να διατηρήσουν ένα υγιές κλίμα στα γήπεδα, εξακολουθούν να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις που πλήττουν την εικόνα του ισπανικού ποδοσφαίρου.

