Ο Γιώργος Δώνης βρίσκεται στο επίκεντρο σεναρίων που τον θέλουν να αναλαμβάνει την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε ανανέωση του συμβολαίου του με την Αλ Καλίτζ, γεγονός που έχει τροφοδοτήσει τα δημοσιεύματα που τον φέρνουν ως βασικό υποψήφιο για τη διαδοχή του Ερβέ Ρενάρ, με βάση και την πολύ καλή φήμη που έχει χτίσει στη χώρα.

Κληθείς να σχολιάσει τις σχετικές φήμες, ο ίδιος υπογράμμισε πως υπάρχει απόλυτος σεβασμός προς τον νυν προπονητή και την ομάδα του, αποφεύγοντας να μπει σε οποιαδήποτε τοποθέτηση για τα σενάρια γύρω από το όνομά του.

Οι δηλώσεις του Έλληνα προπονητή:

«Πρέπει να σεβόμαστε την εθνική Σαουδικής Αραβίας και τον Ερβέ Ρενάρ. Συνήθως δεν σχολιάζω φήμες, αλλά πρέπει να περιμένουμε και να δούμε. Πρέπει να σεβόμαστε την εθνική ομάδα και τον νυν προπονητή, και να είμαστε εξαιρετικά σοβαροί».