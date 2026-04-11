Η επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελιζέ.

Η επίσκεψη αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό στις ελληνογαλλικές σχέσεις.

Κατά τη διάρκειά της, προβλέπεται να συζητηθεί και να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας των δύο χωρών.