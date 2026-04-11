Σε δήλωσή του με αφορμή το Πάσχα, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας απηύθυνε μήνυμα αισιοδοξίας και αγώνα, τονίζοντας την ανάγκη για αφύπνιση και αντίσταση απέναντι στις δυσκολίες των καιρών.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε πως «σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών», υπογραμμίζοντας τον συμβολισμό της Ανάστασης ως κάλεσμα για συλλογική δράση και ελπίδα.

Αναφερόμενος στη διεθνή αστάθεια, τόνισε ότι «απέναντι σε μια γενικευμένη αστάθεια που δημιουργούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, ο ελληνικός λαός, όλοι οι λαοί να αρνηθούν τις νέες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη τους».

Καταλήγοντας, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ επισήμανε πως αυτό είναι το αληθινό μήνυμα Αγάπης και Αγώνα του φετινού Πάσχα, ευχόμενος σε όλους «Χρόνια πολλά!».

Η δήλωση εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στις 11 Απριλίου 2026.