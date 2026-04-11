Επιχείρηση ανέλκυσης πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Αταλάντης, μετά τον εντοπισμό βυθισμένου αυτοκινήτου στη θάλασσα. Το περιστατικό προκάλεσε συναγερμό και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, ωστόσο η υπόθεση είχε αίσιο τέλος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) στη Σκάλα Αταλάντης, διερχόμενος πολίτης εντόπισε ένα αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο και βυθισμένο κοντά στην ακτή. Άμεσα ειδοποιήθηκαν το Λιμενικό, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, καθώς υπήρχε ανησυχία ότι μπορεί να υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο μέσα στο όχημα.

Παρότι το αυτοκίνητο δεν βρισκόταν σε μεγάλο βάθος, κρίθηκε αναγκαία η επέμβαση δύτη, για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβαινε στο εσωτερικό του. Ο δύτης του Λιμενικού που έφτασε στο σημείο, επιβεβαίωσε μετά από έρευνα, ότι δεν υπήρχε κανένα άτομο μέσα στο βυθισμένο όχημα.

Ακολούθησε η διαδικασία ανέλκυσης του αυτοκινήτου, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του lamiareport.gr, το όχημα είχε κλαπεί από την Αλίαρτο Βοιωτίας και εκτιμάται ότι οι δράστες το έριξαν στη θάλασσα τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.