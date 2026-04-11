Κορυφώνεται η αγοραστική κίνηση ενόψει του Πάσχα, καθώς οι καταναλωτές σπεύδουν για τις τελευταίες αγορές τους πριν από τις αργίες. Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων και των σούπερ μάρκετ για το Μεγάλο Σάββατο έχει ήδη ανακοινωθεί από τους εμπορικούς συλλόγους.

Σήμερα, Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου), τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 15:00, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις αγορές τους για το πασχαλινό τραπέζι.

Τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν νωρίτερα, στις 08:00, και θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00 ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, έως τις 20:00, ανάλογα με την αλυσίδα. Η παράταση αυτή στο ωράριο εξυπηρετεί την αυξημένη κίνηση των ημερών.

Ανακοινώσεις εμπορικών συλλόγων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, το εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής: Μεγάλο Σάββατο 11/4/2026, από τις 09:00 έως τις 15:00. Την Κυριακή του Πάσχα (12/4/2026) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4/2026), τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.

Αντίστοιχα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι το Μεγάλο Σάββατο (1/4) τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 10:00 έως τις 16:00. Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) και τη Δευτέρα (13/4), όλα τα καταστήματα θα είναι κλειστά.

Επιστροφή στην κανονικότητα

Το Μεγάλο Σάββατο αποτελεί το τελευταίο «παράθυρο» για αγορές πριν από την πασχαλινή αργία, καθώς η αγορά θα παραμείνει κλειστή τόσο την Κυριακή όσο και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Η κανονική λειτουργία των καταστημάτων επανέρχεται την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου, όταν και θα ισχύσει το συνηθισμένο ωράριο.