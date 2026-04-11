Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις αναμένεται την Κυριακή του Πάσχα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Οι νεφώσεις θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, όπου ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά, θα επικρατούν άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 20 με 21 βαθμούς.

Πιο αναλυτικά:

Μακεδονία και Θράκη

Στις περιοχές αυτές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στα ανατολικά.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς, με 2-3 βαθμούς χαμηλότερες τιμές στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου, με 2-3 βαθμούς χαμηλότερη στα βόρεια.

Κυκλάδες και Κρήτη

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στα βόρεια.

Αττική

Προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα του Πάσχα

Για τη Δευτέρα του Πάσχα, 13 Απριλίου 2026, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές τις μεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ από το βράδυ αναμένονται νεφώσεις στα νότια και νοτιοδυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά, όπου θα φτάσει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα: 16 με 18 βαθμούς στα βορειοανατολικά, 19 με 21 στην υπόλοιπη χώρα και έως 24 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά.