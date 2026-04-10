Ο Ροντινέι έστειλε μήνυμα ενόψει της συνέχειας για τον Ολυμπιακό. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ δημοσίευσε Instagram story με φόντο το βλέμμα ενός λιονταριού, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Aκόμα και ένα πληγωμένο λιοντάρι παραμένει λιοντάρι. Μην το ξεχνάτε αυτό! Είναι μακρύς ο δρόμος έως το τέλος».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την ήττα των «ερυθρόλευκων» με 1-0 από την ΑΕΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε μια περίοδο όπου η ομάδα θέλει να αντιδράσει στα play offs.

Επόμενη πρόκληση για τον Ολυμπιακό είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο στις 19 Απριλίου, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια της μάχης.

Ο 34χρονος άσος μετρά φέτος 32 συμμετοχές με 1 γκολ και 6 ασίστ, ενώ συνολικά με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχει καταγράψει 149 αγώνες, 8 γκολ και 28 ασίστ.