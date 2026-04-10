Ο Afrika Bambaataa, ο πρωτοπόρος της hip-hop μουσικής σκηνής, πέθανε σε ηλικία 67 ετών. Ο Αμερικανός ράπερ και DJ άφησε την τελευταία του πνοή στη Φιλαδέλφεια, γύρω στις 3 τα ξημερώματα τοπική ώρα, λόγω επιπλοκών από καρκίνο, σύμφωνα με το TMZ.

Σε ανακοίνωση της Hip-Hop Alliance, της οργάνωσης που ηγείται ο μουσικός Kurtis Blow, αναφέρεται: «Σήμερα αναγνωρίζουμε τη μετάβαση ενός θεμελιώδους αρχιτέκτονα της κουλτούρας της hip-hop, του Afrika Bambaataa. Ως ιδρυτής της Universal Zulu Nation, ο Afrika Bambaataa συνέβαλε στη διαμόρφωση της πρώιμης ταυτότητας της hip-hop ως ενός παγκόσμιου κινήματος που βασίζεται στην ειρήνη, την ενότητα, την αγάπη και τη διασκέδαση.»

Όπως αναφέρει ο Guardian , η οργάνωση αναγνώρισε επίσης τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που είχαν διατυπωθεί εναντίον του καλλιτέχνη. «Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζουμε ότι η κληρονομιά του είναι περίπλοκη και έχει αποτελέσει αντικείμενο σοβαρών συζητήσεων στην κοινότητά μας. Ως οργανισμός δεσμευμένος στην αλήθεια, τη λογοδοσία και τη διατήρηση της κουλτούρας της Hip Hop, θεωρούμε σημαντικό να υπάρχει χώρος για όλες τις φωνές, ενώ συνεχίζουμε να ενισχύουμε ό,τι προστατεύει και ενδυναμώνει τον λαό.»

Η πορεία και η μουσική του κληρονομιά

Ο Bambaataa, γεννημένος στο Μπρονξ ως Lance Taylor, υπήρξε καθοριστική μορφή στη διαμόρφωση της hip-hop τη δεκαετία του 1980, με κορυφαία στιγμή την επιτυχία του 1982 Planet Rock. Συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι John Lydon, George Clinton και James Brown.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ίδρυσε τη Universal Zulu Nation, εμπνευσμένος από τον DJ Kool Herc – γνωστό ως «πατέρα της hip-hop» – και από την αλληλεγγύη των Ζουλού της Νότιας Αφρικής. Το 1982 ξεκίνησε να ενσωματώνει ηλεκτρονικούς ήχους, επηρεασμένος από ευρωπαϊκά συγκροτήματα όπως οι Kraftwerk, τους οποίους δειγμάτισε στο Planet Rock, συμβάλλοντας στη γέννηση του electro funk.

Το 1985 συμμετείχε στη δημιουργία του ιστορικού άλμπουμ Sun City ως μέλος των Artists United Against Apartheid, μαζί με τους Bob Dylan, Bono, Bruce Springsteen, Joey Ramone, Run-DMC, Lou Reed και Bonnie Raitt, σε διαμαρτυρία κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Κατά τις επόμενες δεκαετίες συνέχισε να κυκλοφορεί δίσκους, μεταξύ αυτών το Planet Rock (1986) και το τελευταίο του άλμπουμ Dark Matter Moving at the Speed of Light (2004).

Οι καταγγελίες και η δικαστική υπόθεση

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο μουσικός βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και εμπορία ανηλίκων. Το 2016, αρκετοί άνδρες από το Μπρονξ τον κατηγόρησαν για κακοποίηση, την οποία εκείνος αρνήθηκε δηλώνοντας ότι οι ισχυρισμοί «είναι αβάσιμοι και αποτελούν δειλή προσπάθεια να αμαυρωθεί η φήμη και η κληρονομιά μου στην hip-hop αυτή τη στιγμή».

Ένας άνδρας που δήλωσε πρώην σωματοφύλακάς του, ο Shamsideen Shariyf Ali Bey, ανέφερε: «Έχω μπει σε δωμάτια και έχω πει: ‘Τι στο καλό συμβαίνει εδώ’. Ταξιδεύει με εφήβους, αυτούς παίρνει μαζί του στο εξωτερικό. Όταν περιοδεύαμε στις ΗΠΑ, εγώ έμενα σε ξεχωριστό δωμάτιο και εκείνος είχε αγόρια μαζί του.»

Τον Μάιο του 2025, ανώνυμος ενάγων τον κατηγόρησε για τετραετή σεξουαλική κακοποίηση που ξεκίνησε το 1992, όταν ο ίδιος ήταν 12 ετών. Ο μουσικός έχασε την αστική υπόθεση ερήμην, καθώς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.