Ο David Jolicoeur γεννήθηκε στις 21 Σεπτέμβρη του 1968 και ήταν συνιδρυτής του θρυλικού τρίο De La Soul – μαζί με τους Posdnuos (Kelvin Mercer) και Maseo (Vincent Lamont Mason Jr).

Το γκρουπ άλλαξε το πρόσωπο του χιπ-χοπ στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90, και τιμήθηκε στα βραβεία Grammy της περασμένης εβδομάδας στο Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια ενός αφιερώματος στο είδος.

We lost another legend of hip hop music and culture in my brother Trugoy aka Dave of De La Soul. His music will allow him to live in our hearts and minds as he is gone. But not only was he a great musician but he was a great human being. He meant a lot to us 🙏🏼 pic.twitter.com/5PlZWX65CF

— B Real ™ (@B_Real) February 12, 2023