Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται αυτές τις ημέρες στα ορεινά χωριά της Φθιώτιδας, της Φωκίδας και της Ευρυτανίας, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα. Οι κάτοικοι που επιστρέφουν στους τόπους καταγωγής τους δίνουν ξανά ζωή σε περιοχές που τον χειμώνα μένουν σχεδόν έρημες.

Πέρα από τη γαστρονομία και τα έθιμα, το Πάσχα στα χωριά της Ρούμελης λειτουργεί ως δεσμός με την ταυτότητα και την ιστορία των ανθρώπων. Οι νεότερες γενιές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τόπο τους, να ακούσουν ιστορίες από τους μεγαλύτερους και να συμμετάσχουν στις παραδόσεις.

Η συμμετοχή των νέων θεωρείται καθοριστική για τη διατήρηση των εθίμων. Με μεράκι και ενθουσιασμό, συμβάλλουν στην προετοιμασία των εκδηλώσεων, από το άναμμα της φωτιάς έως το πασχαλινό γλέντι. Έτσι, η παράδοση εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις σύγχρονες συνθήκες, χωρίς να χάνει τον αυθεντικό της χαρακτήρα.

Η Ρούμελη αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο αυθεντικούς πασχαλινούς προορισμούς της χώρας. Το φυσικό τοπίο, η φιλοξενία και τα τοπικά έθιμα συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό που προσελκύει τόσο ντόπιους όσο και επισκέπτες από άλλες περιοχές.

Συνάντηση Επιταφίων στη Λαμία

Στη Λαμία, το Πάσχα αποτελεί οικογενειακή γιορτή. Μέσα στην πόλη αλλά και στα γύρω χωριά, μεγάλες παρέες στήνουν το δικό τους γλέντι, γειτονιά με γειτονιά.

Το Μεγαλοβδόμαδο και ειδικά τη Μεγάλη Παρασκευή ξεχωρίζει η περιφορά και η συνάντηση των Επιταφίων στην Πλατεία Πάρκου, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής και χιλιάδων κατοίκων και επισκεπτών. Μετά το τέλος της περιφοράς, τα μεζεδοπωλεία της πόλης γεμίζουν με κόσμο που απολαμβάνει σαρακοστιανά εδέσματα.

Λιβαδειά: Αυθεντικό Ρουμελιώτικο Πάσχα

Την Κυριακή του Πάσχα, η Λιβαδειά σκεπάζεται από σύννεφα καπνού, καθώς το ψήσιμο του οβελία ξεκινά από νωρίς το πρωί. Οι κάτοικοι ετοιμάζουν τους λάκκους και ανάβουν τη φωτιά με τη λαμπάδα της Αναστάσεως, τηρώντας ένα έθιμο που ενώνει οικογένειες και φίλους.

Το γλέντι κορυφώνεται στην περιοχή της Κρύας, όπου στήνεται ο δημοτικός λάκκος και προσφέρονται δωρεάν στους επισκέπτες σουβλιστό αρνί, μεζέδες και κρασί. Η μουσική και ο χορός κρατούν μέχρι αργά το απόγευμα, δημιουργώντας μια ζωντανή εικόνα ρουμελιώτικης φιλοξενίας.

Αράχωβα: Τυλιγμένη στους καπνούς

Στην Αράχωβα, τη «Μύκονο του χειμώνα», οι πασχαλινές γιορτές ξεκινούν από τη Μεγάλη Παρασκευή. Από τα χαράματα, τα κορίτσια στολίζουν τους Επιταφίους, ενώ το βράδυ η περιφορά περνά από τα στενά δρομάκια κάτω από τον δροσερό αέρα του Παρνασσού, δημιουργώντας ατμόσφαιρα μυσταγωγίας.

Το πρωί της Λαμπρής, οι κάτοικοι ανάβουν τους λάκκους για το ψήσιμο των αρνιών. Η πόλη τυλίγεται στους καπνούς, ενώ γύρω από τις φωτιές στήνονται γλέντια με φαγητό, κρασί και τραγούδι. Οι συμμετέχοντες δίνουν κάθε χρόνο υπόσχεση να ανταμώσουν ξανά την επόμενη χρονιά.

Αμφίκλεια: Κάθε σταυροδρόμι και λάκκος

Το πρωί του Πάσχα στην Αμφίκλεια, οι φωτιές που ανάβουν για το ψήσιμο του οβελία δημιουργούν ένα εντυπωσιακό θέαμα. Οι κάτοικοι ψήνουν όλοι μαζί στις γειτονιές και στα σταυροδρόμια, συνεχίζοντας ένα έθιμο δεκαετιών που συμβολίζει το δέσιμο της κοινότητας.

Το ψήσιμο των αρνιών συνοδεύεται από παραδοσιακά εδέσματα, κόκκινα αυγά και χορό, σε μια γιορτή που ενώνει κατοίκους και επισκέπτες.

Δυτική Φθιώτιδα: Το φως της Ανάστασης

Στα χωριά της Δυτικής Φθιώτιδας, τη νύχτα της Ανάστασης ένας επίτροπος της Εκκλησίας ανάβει μια αγιασμένη σκλίδα από το καμπαναριό, για να προστατεύσει την περιοχή από το χαλάζι. Το φως αυτό, σύμφωνα με την παράδοση, έχει τη δύναμη να ευλογεί όποιον το αντικρίσει.

Καρπενήσι: Παράδοση με καπνούς και γλέντι

Στο Καρπενήσι, το Μεγάλο Σάββατο η Ανάσταση γιορτάζεται με ρίψη βεγγαλικών και μοίρασμα κόκκινων αυγών από τον δήμο. Το πρωί της Κυριακής, οι λάκκοι στις γειτονιές καπνίζουν από τις φωτιές που καίνε κληματαριές για το ψήσιμο του οβελία.

Το γλέντι διαρκεί μέχρι αργά το βράδυ, με φαγητό, κρασί, χορούς και τραγούδια που γεμίζουν την πόλη με πασχαλινή ζωντάνια.

Άμφισσα: Τα «Δάκρυα της Παναγιάς»

Στην Άμφισσα, τη Μεγάλη Παρασκευή αναβιώνει το ιδιαίτερο έθιμο των «Δακρύων της Παναγιάς». Οι κάτοικοι συγκεντρώνονται σε καφενεία και μεζεδοπωλεία για να απολαύσουν σαρακοστιανά χωρίς λάδι, συνοδεία τσίπουρου και ούζου.

Αρκίτσα: Η Ρωμάνα

Τη Δευτέρα του Πάσχα στην Αρκίτσα αναβιώνει το έθιμο της Ρωμάνας. Γυναίκες με τοπικές ενδυμασίες τραγουδούν το παραδοσιακό τραγούδι και συγκεντρώνουν υλικά για την παρασκευή πίτας. Το απόγευμα, στον Άγιο Γεώργιο, προσφέρουν τις πίτες και ακολουθεί γλέντι με μουσική και κρασί.

Υπάτη: Τα Πασχαλόγιορτα

Στην Υπάτη, οι εκδηλώσεις επικεντρώνονται στον ναό του Αγίου Νικολάου. Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, μετά την τελετή της Αγάπης, ξεκινούν χοροί και πανηγύρια με τον παπά να σέρνει τον αναστάσιμο χορό, ψάλλοντας το «Χριστός Ανέστη».

Οι εορταστικές εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Λουτρά Υπάτης με τον παραδοσιακό «κλειστό» χορό, στη Μεξιάτη με τον «διπλό γυριστό» και κορυφώνονται την Τετάρτη με την πορεία των ανδρών προς την Παναγία Αρσάλη. Εκεί τελούν θεία λειτουργία και επιστρέφουν για το μεγάλο πανηγύρι στην πλατεία της Υπάτης, όπου ο χορός και το κρασί ρέουν άφθονα.