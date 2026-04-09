Σε ηλικία 35 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μάικλ Πάτρικ, μετά από σκληρή μάχη με μια σπάνια ασθένεια.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός, γνωστός στο ευρύ κοινό για τη συμμετοχή του στην 6η σεζόν του Game of Thrones, απεβίωσε ενώ νοσηλευόταν σε μονάδα φροντίδας, αντιμετωπίζοντας τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα.

Πρόκειται για μια νευροεκφυλιστική πάθηση που επιτίθεται ταχύτατα στα νεύρα που ελέγχουν την κίνηση, με αποτέλεσμα οι μύες να χάνουν τη λειτουργικότητά τους. Είναι η ίδια ασθένεια από την οποία έπασχε ο αστροφυσικός Στίβεν Χόκινγκ.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της συζύγου του, Ναόμι Σίχαν, στο Instagram, η οποία περιέγραψε τον Μάικλ ως έναν άνθρωπο γεμάτο ζωή. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Χθες το βράδυ, ο Mick δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στο Northern Ireland Hospice. Διαγνώστηκε με Νόσο του Κινητικού Νευρώνα την 1η Φεβρουαρίου 2023. Εισήχθη πριν από 10 ημέρες και τον φρόντισε η καταπληκτική ομάδα εκεί. Έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από οικογένεια και φίλους. Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο συντετριμμένοι είμαστε».

Ποιος ήταν

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, ο Μάικλ Πάτρικ είχε σημαντική πορεία στο θέατρο, συμμετέχοντας σε παραγωγές της Royal Shakespeare Company στο Λονδίνο, όπως τα Measure for Measure και Το Ημέρωμα της Στρίγγλας. Ακόμη και μετά τη διάγνωσή του, συνέχισε να εμφανίζεται στη σκηνή, ερμηνεύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον *Ριχάρδο Γ’ * στο Lyric Theatre του Μπέλφαστ το 2024.

Στην τηλεόραση, είχε εμφανιστεί στην έκτη σεζόν του Game of Thrones, καθώς και σε σειρές του BBC όπως τα This Town και Blue Lights.