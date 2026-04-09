Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ανέπτυξε ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίσει πως τα ρωσικά υποβρύχια παρακολουθούνται «24 ώρες το 24ωρο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα υποβρύχια έχουν πλέον αποχωρήσει από τα βρετανικά ύδατα και η «απόπειρα μυστικής επιχείρησης αποκαλύφθηκε».

Η επιχείρηση διήρκεσε περισσότερο από έναν μήνα, μέχρι την υποχώρηση των ρωσικών υποβρυχίων, και πλέον έχει ολοκληρωθεί, πρόσθεσε ο Χίλι .

Δεν προκάλεσαν ζημιές σε υποθαλάσσια καλώδια

Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι (John Healey), δήλωσε πως δεν υπάρχουν «στοιχεία» ότι ρωσικά υποβρύχια στον Ατλαντικό προκάλεσαν ζημιές σε υποθαλάσσια καλώδια ή αγωγούς της χώρας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων που ζήτησαν περισσότερες λεπτομέρειες για τη στρατιωτική επιχείρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Χίλι ανέφερε ότι τα υποβρύχια «πέρασαν χρόνο πάνω από κρίσιμες υποδομές που μας αφορούν». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι βρετανικές δυνάμεις «τα παρακολουθούσαν, τα εντόπιζαν και έριξαν ηχοσημαντήρες για να τους δείξουν ότι παρακολουθούμε κάθε ώρα της επιχείρησής τους».

Όπως πρόσθεσε, «θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούσαμε να τους προειδοποιήσουμε πως η μυστική τους επιχείρηση είχε αποκαλυφθεί και να μειώσουμε τον κίνδυνο να επιχειρήσουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στους αγωγούς ή τα καλώδιά μας».

Καταλήγοντας, ο υπουργός δήλωσε: «Είμαι βέβαιος ότι δεν έχουμε στοιχεία για οποιαδήποτε ζημιά. Ωστόσο, μαζί με τους συμμάχους μας, θα φροντίσουμε αυτό να επαληθευτεί».

Βασική απειλή η Ρωσία

Η Ρωσία παραμένει στο προσκήνιο της διεθνούς προσοχής, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει να διατηρήσει τη χώρα στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων, παρά τη στροφή του παγκόσμιου ενδιαφέροντος προς τη Μέση Ανατολή. Βρετανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, επισημαίνοντας πως η Μόσχα έχει προμηθεύσει το Ιράν με εξαρτήματα για drones.

Ο Χίλι δήλωσε ότι «ο Πούτιν θα ήθελε να είμαστε αποσπασμένοι από τη Μέση Ανατολή», προσθέτοντας ωστόσο πως η Ρωσία αποτελεί τη βασική απειλή για το Ηνωμένο Βασίλειο και τους συμμάχους του. «Δεν θα πάρουμε τα μάτια μας από τον Πούτιν», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Στα τέλη Μαρτίου, το Λονδίνο ανακοίνωσε ότι ο βρετανικός στρατός είναι έτοιμος να κατασχέσει πλοία που θεωρούνται μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο παραβιάζοντας τις διεθνείς κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Προηγουμένως, η Βρετανία είχε συνδράμει τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην παρακολούθηση πλοίων πριν από την επιβίβαση σε αυτά. «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση απέναντι στα συγκεκριμένα πλοία», επισήμανε ο Χίλι.