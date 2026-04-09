Το WhatsApp εισέρχεται σε μια νέα, ιστορική φάση, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο ταυτοποίησης και επικοινωνίας των χρηστών του. Ύστερα από χρόνια φημών και δοκιμών, η δημοφιλέστερη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων ξεκινά τη σταδιακή διάθεση της λειτουργίας των ονομάτων χρήστη (usernames).

Η νέα δυνατότητα εντοπίστηκε στην πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση (beta update) για Android και iOS, σηματοδοτώντας μια βαθιά αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας της πλατφόρμας, που έως σήμερα βασιζόταν αποκλειστικά στους τηλεφωνικούς αριθμούς.

Ενίσχυση της ιδιωτικότητας και απόκρυψη του αριθμού

Ο βασικός στόχος της νέας λειτουργίας είναι η ενίσχυση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Μέχρι πρόσφατα, για να ξεκινήσει κάποιος συνομιλία, έπρεπε να γνωρίζει και να αποθηκεύσει τον αριθμό κινητού του συνομιλητή. Αυτή η πρακτική δημιουργούσε κενά ασφαλείας, ειδικά σε επικοινωνίες με αγνώστους ή επιχειρήσεις, καθώς και σε δημόσιες ομαδικές συνομιλίες.

Με την εισαγωγή των usernames, η μητρική εταιρεία Meta προσφέρει ένα νέο επίπεδο ανωνυμίας. Οι χρήστες θα μπορούν να μοιράζονται μόνο το όνομα χρήστη τους, κρατώντας τον αριθμό τηλεφώνου τους κρυφό. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να περιορίσει το spam, τις ανεπιθύμητες κλήσεις και τη συλλογή δεδομένων από τρίτους.

Όπως συμβαίνει με κάθε μεγάλη τεχνολογική αναβάθμιση, η διάθεση του νέου συστήματος γίνεται σταδιακά. Η λειτουργία βρίσκεται σε φάση phased rollout και δοκιμάζεται σε περιορισμένο αριθμό χρηστών μέσω των επίσημων προγραμμάτων beta. Η ανάπτυξη απαιτούσε χρόνια προετοιμασίας, καθώς η δημιουργία μιας παγκόσμιας βάσης δεδομένων για μοναδικά ονόματα χρήστη αποτελεί τεχνική πρόκληση.

Η σταδιακή ενεργοποίηση επιτρέπει στους μηχανικούς να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των διακομιστών, να εντοπίζουν σφάλματα και να διασφαλίζουν ότι η διαδικασία αναζήτησης και καταχώρησης λειτουργεί απρόσκοπτα πριν από την πλήρη κυκλοφορία.

Ενεργοποίηση μέσα από τις ρυθμίσεις του προφίλ

Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα δοκιμών μπορούν εύκολα να ελέγξουν αν έχουν πρόσβαση στη νέα δυνατότητα. Αρκεί να μεταβούν στο μενού της εφαρμογής και στις ρυθμίσεις προφίλ (profile settings). Εκεί, κάτω από τη φωτογραφία και το όνομα προβολής, εμφανίζεται μια νέα ενότητα αφιερωμένη στα usernames.

Αν η επιλογή είναι διαθέσιμη, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους μοναδικό όνομα. Όπως σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, κάθε username είναι μοναδικό, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει έναν ψηφιακό «αγώνα δρόμου» για την κατοχύρωση των πιο επιθυμητών ψευδωνύμων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της Meta να ευθυγραμμίσει τις υπηρεσίες της με τα σύγχρονα πρότυπα της αγοράς. Ανταγωνιστικές πλατφόρμες, όπως το Telegram, το Discord και το Signal, έχουν ήδη υιοθετήσει αντίστοιχες λύσεις, προσελκύοντας χρήστες που δίνουν προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα.

Με την ενσωμάτωση των usernames, το WhatsApp μειώνει το ανταγωνιστικό χάσμα και ενισχύει τη θέση του στην παγκόσμια αγορά. Παράλληλα, διευκολύνει την επιχειρηματική επικοινωνία, καθώς οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν επαγγελματικά, αναγνωρίσιμα ονόματα χρήστη στις καμπάνιες τους αντί για τηλεφωνικούς αριθμούς.

Το επόμενο βήμα

Παρότι η δοκιμαστική φάση αφορά περιορισμένο κοινό, η πορεία προς την τελική έκδοση έχει ήδη ξεκινήσει. Η πλήρης κυκλοφορία θα συνοδευτεί από νέα εργαλεία αναζήτησης και ρυθμίσεις ελέγχου, ώστε οι χρήστες να καθορίζουν ποιος μπορεί να τους εντοπίζει μέσω του ονόματος χρήστη.

Η απομάκρυνση από την υποχρεωτική κοινοποίηση τηλεφωνικού αριθμού θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στην αρχιτεκτονική του WhatsApp. Πρόκειται για μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την ωρίμανση του ψηφιακού οικοσυστήματος και θέτει τις βάσεις για πιο ασφαλείς, ελεγχόμενες και ιδιωτικές επικοινωνίες σε παγκόσμια κλίμακα.