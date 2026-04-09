Συνελήφθη στα Κύθηρα το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Απριλίου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ένας ημεδαπός, που φέρεται να κατείχε και να διέθετε προς πώληση αρχαιότητες μέσω διαδικτύου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση μνημείων, παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου και μη δήλωση ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ανάρτηση του κατηγορούμενου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου προσέφερε προς πώληση ένα αρχαίο νόμισμα. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κυθήρων, πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες, καταστήματα και αποθήκες του.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 20 νομίσματα, ανάμεσά τους και το απεικονιζόμενο στην ανάρτηση, 3 όστρακα μινωικής εποχής, αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα και 3 αμπούλες αερίου, ανιχνευτής μετάλλων, 2 μπαταρίες, 2 δίσκοι και τσάντα μεταφοράς.

Τα ευρήματα εξετάστηκαν από αρχαιολόγο της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία γνωμάτευσε ότι τέσσερα από τα νομίσματα και τα τρία όστρακα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Κώδικα για την προστασία των αρχαιοτήτων. Για τα υπόλοιπα δεκαέξι νομίσματα απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.