Μια ασυνήθιστη υπόθεση κλοπής που απασχόλησε τις διεθνείς αρχές το προηγούμενο διάστημα μετατράπηκε σε εργαλείο επικοινωνιακής στρατηγικής από την KitKat Canada. Η εταιρεία επέλεξε να διαχειριστεί την απώλεια 12 τόνων σοκολάτας με έναν ανατρεπτικό τρόπο.

Το χρονικό της κλοπής και η αντίδραση

Μετά την είδηση για τη μαζική κλοπή του εμπορεύματος, η οποία συνέβη σε μια περίοδο υψηλής καταναλωτικής κίνησης λόγω του Πάσχα, η εταιρεία δεν περιορίστηκε στις τυπικές ανακοινώσεις. Αντιθέτως, οργάνωσε μια δημόσια εμφάνιση που παρέπεμπε σε μεταφορά ιδιαίτερα πολύτιμου φορτίου.

Ένα χαρακτηριστικό κόκκινο φορτηγό της εταιρείας εμφανίστηκε στους δρόμους του Τορόντο, πλαισιωμένο από συνοδεία μαύρων SUV, προσομοιώνοντας τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για VIP πρόσωπα ή μεταφορές χρηματαποστολών.

Η ανταπόκριση στα social media

Η κίνηση αυτή καταγράφηκε από περαστικούς και δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα: «Παίρνουμε τη σοκολάτα πολύ σοβαρά εδώ».