Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ ανακοίνωσαν τον «χάρτη» των πληρωμών για την περίοδο από 14 έως 17 Απριλίου, με συνολικό ποσό που φτάνει τα 49.008.656,14 ευρώ και αφορά 39.962 δικαιούχους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πληρωμές εντάσσονται στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών των δύο φορέων, καλύπτοντας παροχές, επιδόματα και προγράμματα απασχόλησης.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Στις 14 Απριλίου θα καταβληθούν 208.656,14 ευρώ σε 162 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ.

Από τις 14 έως τις 17 Απριλίου θα δοθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα καταβάλει 12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

Επιπλέον, 3.000.000 ευρώ θα λάβουν 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, ενώ 13.000.000 ευρώ θα διατεθούν σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 1.800.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, ολοκληρώνοντας τον κύκλο πληρωμών της περιόδου.