Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ χαρακτήρισε «παράλογη» την προτεινόμενη εκεχειρία ή τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, καταγγέλλοντας ότι έχουν ήδη παραβιαστεί τρεις βασικοί όροι του σχεδίου δέκα σημείων, ενόψει των συνομιλιών που αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή στο Πακιστάν.

Σύμφωνα με τον Γαλιμπάφ, οι παραβιάσεις αφορούν τη συνέχιση των επιθέσεων στον Λίβανο, την παραβίαση του ιρανικού εναέριου χώρου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και την άρνηση του δικαιώματος του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι ο Γαλιμπάφ, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, θα συμμετάσχουν στην ιρανική αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή για τις προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις.