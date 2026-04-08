Ένας 17χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 14χρονης ανήλικης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία της 14χρονης στις Αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας που ακολούθησε.

Όπως κατέθεσε η ανήλικη, οι πράξεις φέρεται να έγιναν χθες τα ξημερώματα στο σπίτι της. Η 14χρονη, που διαμένει με τον πατριό της, ανέφερε ότι γνώρισε τον νεαρό τις προηγούμενες ημέρες στην Περαία και ότι προσφέρθηκε να τον φιλοξενήσει.

Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης για βιασμό και γενετήσιες πράξεις κατά ανηλίκου. Ο νεαρός οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ έχει διαταχθεί και ιατροδικαστική εξέταση.