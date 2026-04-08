Στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου αναρτώνται από σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη (8 Απριλίου 2026), τα διαγωνίσματα προσομοίωσης των Πανελληνίων εξετάσεων για τους υποψηφίους, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Η ανάρτηση γίνεται σταδιακά στην πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα πρόσβασης σε ολοκληρωμένα διαγωνίσματα που καλύπτουν όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Πιο συγκεκριμένα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση lms.digitalschool.gov.gr θα αναρτηθούν τα διαγωνίσματα προσομοίωσης που αφορούν τα 45 μαθήματα των Πανελληνίων. Το υλικό απευθύνεται σε μαθητές των Γενικών (ΓΕΛ), Επαγγελματικών (ΕΠΑΛ) και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, η χρήση των διαγωνισμάτων μέσω του Ψηφιακού Φροντιστηρίου καταργεί την ανάγκη αναζήτησης υλικού από πολλαπλές πηγές. Παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικό περιεχόμενο και επιτρέπει την προετοιμασία των μαθητών οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο.

«Η δράση αυτή αποσκοπεί στην εντατικοποίηση της προετοιμασίας των υποψηφίων, στην εξοικείωση με τις πραγματικές συνθήκες εξέτασης καθώς και στη βελτιστοποίηση της επίδοσης των μαθητών ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων», αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Παράλληλα, οι μαθητές μπορούν να αξιοποιούν το υλικό επαναληπτικά, ενισχύοντας τη συστηματική μελέτη τους και την αυτοαξιολόγησή τους ενόψει των τελικών εξετάσεων.

Συνέχιση των δια ζώσης επαναληπτικών μαθημάτων

Από τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 θα συνεχιστούν τα δια ζώσης μαθήματα στοχευμένων επαναλήψεων για τους υποψηφίους των Πανελληνίων. Τα μαθήματα αυτά θα πραγματοποιούνται έως και μία ημέρα πριν από την εξέταση κάθε μαθήματος.

«Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνεχής και επικαιροποιημένη υποστήριξη των μαθητών μέχρι την τελική φάση των εξετάσεων», σημειώνεται στο δελτίο Τύπου. Επιπλέον, τονίζεται ότι «το Ψηφιακό Φροντιστήριο συνεχίζει να εξελίσσεται ως μια σύγχρονη ψηφιακή δημόσια υπηρεσία, που στηρίζει έμπρακτα τους μαθητές και τις οικογένειές τους, ενισχύοντας την ισότητα ευκαιριών και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας».