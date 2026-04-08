Με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά, το βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη και τα ορεινά, θα κυλήσει ο καιρός έως και την Κυριακή του Πάσχα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Πάσχα αναμένονται λίγες μόνο βροχές, εντοπισμένες κυρίως στα ανατολικά, το βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη και τα ορεινά. Τη Μεγάλη Πέμπτη η αστάθεια θα είναι πιο αισθητή σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια, ενώ στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται λίγες χιονοπτώσεις.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν και θα είναι πρόσκαιρα, ενώ την Κυριακή του Πάσχα θα σημειωθούν μόνο ασθενείς βροχές το πρωί στα ανατολικά και τοπικοί όμβροι στα ορεινά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για τη Μεγάλη Πέμπτη

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Το απόγευμα είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά, ενώ η ορατότητα νωρίς το πρωί στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά και νότια 4 με 6 μποφόρ, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα ενταθούν. Το απόγευμα είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένοι όμβροι. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα παράκτια έως 5, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3 με 4 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί – βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι στις Κυκλάδες θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη δυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα νότια έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες και στο βόρειο Αιγαίο τοπικές βροχές, πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς, με τις μέγιστες στα βόρεια χαμηλότερες κατά 4 με 5 βαθμούς.

Αττική

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα παραθαλάσσια το μεσημέρι βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Ο καιρός θα είναι με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.