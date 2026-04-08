Τα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια έκλεισαν με ισχυρή άνοδο σήμερα (8/4), με τους επενδυτές να εκφράζουν ικανοποίηση για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα.

Το Χρηματιστήριο του Παρισιού κατέγραψε άνοδο +4,49%, της Φρανκφούρτης +6,06%, του Λονδίνου +2,51%, του Μιλάνου +3,70% και της Μαδρίτης +3,94%.

Η τιμή του πετρελαίου από την άλλη καταγράφει πτώση. Γύρω στις 18.15 (ώρα Ελλάδας) το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουνίου, υποχωρούσε κατά 13,04% στα 95,02 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI, παράδοσης Μαΐου, έπεσε στα 95,70 δολάρια το βαρέλι (-15,27%).

Για να ασκήσει πιέσεις στην Ουάσιγκτον, το Ιράν έκλεισε σχεδόν ολοσχερώς το Ορμούζ απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η κατάπαυση του πυρός προβλέπει, ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν τις επιθέσεις στο Ιράν για δύο εβδομάδες και η Τεχεράνη θα ξανανοίξει σταδιακά τα Στενά. Για αυτόν τον λόγο παρατηρείται «τεράστια μεταστροφή στις αγορές, μια μαζική ανακούφιση», σχολίασε η Καθλίν Μπρουκς, αναλύτρια στην XTB.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το άνοιγμα του Ορμούζ, τις επόμενες ημέρες «θεωρητικά τα 10-13 εκατομμύρια βαρέλια (προϊόντων πετρελαίου) ημερησίως που ήταν μπλοκαρισμένα (…) σταδιακά θα απελευθερωθούν», εξήγησε η αναλύτρια Τάμας Βάργκα του PVM. Ωστόσο, στα 95 δολάρια το βαρέλι η τιμή θεωρείται ακόμη «πολύ υψηλή», όπως είπε ο Χόρχε Λεόν, αναλυτής της Rystad Energy, γεγονός που μαρτυρά ότι η αγορά παραμένει ακόμη επιφυλακτική.

Η τιμή του αερίου επίσης μειώθηκε πολύ μόλις ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός, στα 45,58 ευρώ (-14,41%).