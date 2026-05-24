Στο Παρίσι, εκεί όπου οι μεγάλες οικονομίες του κόσμου επιχειρούν να διαβάσουν το αβέβαιο αύριο μέσα από αριθμούς, γεωπολιτικές ισορροπίες και σκληρές διαπραγματεύσεις, η παρουσία του Κυριάκου Πιερρακάκη στη Σύνοδο των υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών του G7, στις 18 και 19 Μαΐου, είχε ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Οχι μόνο για την ευρωζώνη αλλά και για την Ελλάδα.

Γιατί πρώτη φορά ένας έλληνας υπουργός Οικονομικών βρέθηκε εκεί όχι ως εκπρόσωπος μιας χώρας η οποία πριν από λίγα χρόνια ήταν σε μνημόνια

και υπό αυστηρή εποπτεία, αλλά ως πρόεδρος του Eurogroup.

Ηταν η πρώτη συμμετοχή του στο G7 με αυτή τη θεσμική ιδιότητα, εκπροσωπώντας τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, η οποία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία και την ανάγκη για ανάπτυξη.

Για δύο ημέρες, οι παγκόσμιοι οικονομικοί ηγέτες προσπαθούσαν να υπολογίσουν τις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία απειλεί να αλλάξει ξανά τις παγκόσμιες ισορροπίες. Οι ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη, οι εμπορικές εντάσεις,

οι επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων και η αβεβαιότητα γύρω από τα επιτόκια και τον πληθωρισμό διαμόρφωσαν ένα σκηνικό έντονης νευρικότητας.

Οι εργασίες της Συνόδου των υπουργών και κεντρικών τραπεζιτών της Ομάδας των Επτά, η οποία προετοίμασε τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του G7 που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στο θέρετρο Εβιάν των γαλλικών Αλπεων, περιστράφηκαν γύρω από τρεις βασικές κατευθύνσεις: οι ΗΠΑ να περιορίσουν το έλλειμμά τους, η Κίνα να αυξήσει την εσωτερική κατανάλωση και η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο στην τεχνολογία, στην άμυνα, στην ενέργεια, στις υποδομές, στις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Παρά την ένταση των διεθνών εξελίξεων, το κλίμα στο Παρίσι ήταν θετικό, με τους υπουργούς Οικονομικών και τους κεντρικούς τραπεζίτες των κρατών – μελών του G7 (Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) να επιβεβαιώνουν «τη δέσμευσή τους για πολυμερή συνεργασία» για τη διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία, να ζητούν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, να συνεχίζουν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία διατηρώντας την πίεση στη Ρωσία.

Ο γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, που φιλοξένησε τη Σύνοδο του G7 στο Παρίσι, μίλησε για «ειλικρινείς συζητήσεις, σε κάποιες περιπτώσεις δύσκολες, άμεσες για την εξεύρεση μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων λύσεων στις μεγάλες οικονομικές προκλήσεις παγκοσμίως,

προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα».

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

Παρότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης συμμετείχε για πρώτη φορά σε μια τόσο σημαντική σύνοδο, έδειχνε να κινείται με άνεση στο περιβάλλον των κορυφαίων οικονομικών παραγόντων.

Με όλους σχεδόν που συμμετείχαν στις εργασίες της Συνόδου είχε ήδη προσωπική σχέση. Με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ είχε συναντηθεί δύο φορές πριν ακόμη εκλεγεί πρόεδρος του Eurogroup. Τον καναδό υπουργό Οικονομικών ΦρανσουάΦιλίπ Σαμπάν είχε προσκαλέσει προσωπικά στη συνεδρίαση του Eurogroup τον Φεβρουάριο. Ο γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ αλλά και ο γερμανός ομόλογός του Λαρς Κλίνγκμπαϊλ

είχαν στηρίξει την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup. Παράλληλα, με την Κριστίν Λαγκάρντ έχει αναπτύξει στενή συνεργασία, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η σχέση του με τον Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Αν κάποιος ρωτούσε τον έλληνα υπουργό αν αισθάνθηκε δέος συμμετέχοντας στη Σύνοδο των επτά μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, ο ίδιος πιθανότατα θα απαντούσε πως μεγαλύτερο δέος ένιωσε στις Βρυξέλλες, όταν χτύπησε για πρώτη φορά ως πρόεδρος του Eurogroup το καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης. Εκεί, όπως έλεγε σε συνεργάτες του, αντιλήφθηκε πραγματικά το βάρος του ρόλου. Στο Παρίσι, αντίθετα,

έμοιαζε να κινείται σαν να βρισκόταν σε γνώριμο έδαφος.

Και ίσως αυτό να μην είναι τυχαίο. Η σχέση του με τη Γαλλία ξεκινά πολύ πριν από την πολιτική. Τελείωσε τη Λεόντειο Σχολή στα Πατήσια, όπως είχε τελειώσει και ο πατέρας του, ενώ σήμερα φοιτά εκεί και ο γιος του. «Αγαπώ τη Γαλλία», συνηθίζει να λέει, προσθέτοντας ότι «υπάρχει χημεία με την Ελλάδα» και στη γαλλική πρωτεύουσα αυτό ήταν εμφανές.

Στον τρόπο που συνομιλούσε με τους αξιωματούχους, στην άνεση των επαφών, στην αίσθηση οικειότητας που εξέπεμπε. Στο Παρίσι, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεν περιορίστηκε στους οικονομικούς δείκτες. Επιχείρησε να δώσει το ευρύτερο στίγμα μιας Ευρώπης που αναζητεί ρόλο στον παγκόσμιο τεχνολογικό ανταγωνισμό. Σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει τη δική της «Silicon Valley». «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύς», τόνισε επιμένοντας παράλληλα ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει τις κινήσεις της, όπως στην τραπεζική ένωση και την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών.

ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Σε ένα διάλειμμα της συνεδρίασης του G7, ο έλληνας υπουργός έμαθε ότι δυο μαθήτριες από το Γενικό Λύκειο Δρυμού στη Θεσσαλονίκη κατέκτησαν την πρώτη θέση στον

Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Γνώσεων για το Χρήμα, European Money Quiz, απέναντι σε περίπου 100.000 μαθητές από περισσότερες από 30 χώρες. Αμέσως επικοινώνησε με τις νικήτριες και με τον διευθυντή του σχολείου για να τους συγχαρεί. «Σε μια Ευρώπη που αλλάζει γρήγορα, η γνώση, η ταχύτητα σκέψης και η αυτοπεποίθηση της νέας γενιάς είναι ίσως το σημαντικότερο εθνικό κεφάλαιο. Μας κάνατε υπερήφανους», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ δεν αποκλείεται να συναντήσει τα δυο κορίτσια στην επόμενη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν θα αργήσει.