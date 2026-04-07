Μέρος του ιταλικού Τύπου δημοσίευσε φωτογραφία τύπου «σέλφι» της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι με τον Τζοακίνο Αμίκο, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια με τη ναπολιτάνικη μαφία, στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου.

Η φωτογραφία φέρεται να τραβήχθηκε τον Φεβρουάριο του 2019, σε εκδήλωση του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας στο Μιλάνο. Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Fanpage, ο Αμίκο στο παρελθόν φέρεται να είχε οργανώσει συνάντηση γύρω από το ίδιο τραπέζι με τον πρώην αρχηγό της μαφίας της Σικελίας Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, τους αρχηγούς της καλαβρέζικης μαφίας στο Μιλάνο και τον «Μικέλε τον τρελό», ισχυρό πρόσωπο της μαφίας της Ρώμης.

Το Fanpage προσθέτει ότι, όταν τραβήχθηκε η «σέλφι» με τη Μελόνι, ο Τζοακίνο Αμίκο είχε ήδη συλληφθεί για απάτη και εγκληματική δράση, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ξεκινήσει έρευνα εις βάρος του για μαφιόζικη δραστηριότητα. Σήμερα, συνεργάζεται με τη δικαιοσύνη και έχει δηλώσει πως «αποφάσισε να αλλάξει ζωή».

Η απάντηση της Τζόρτζια Μελόνι

Αναφερόμενη στα δημοσιεύματα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Οι κύριοι αυτοί ξέρουν καλά ότι, σε δεκαετίες πολιτικής δράσης, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες με άτομα που ζητούν απλά μια σέλφι. Και αυτό ισχύει για οποιονδήποτε κάνει πολιτική και βρίσκεται μέσα στον κόσμο».

Η Τζόρτζια Μελόνι πρόσθεσε: «Προκαλώ οποιονδήποτε να βρει δηλώσεις μου ή επιθέσεις μου κατά άλλων πολιτικών που έχουν βρεθεί σε ανάλογη θέση. Η στράτευσή μου ενάντια σε όλες τις μαφίες είναι κρυστάλλινη και χαρακτηρίζεται από διάρκεια και συνοχή».

Σύμφωνα με την επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης, «όλα αυτά χρησιμεύουν για να μπει λάσπη στον ανεμιστήρα και για να στηριχθούν, από το σύστημα των μέσων ενημέρωσης, κάποια κομματικά συμφέροντα». Η ίδια τόνισε: «Δεν πρόκειται για δημοσιογραφία, αλλά μόνον για πολιτική».