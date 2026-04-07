Αβέβαιο εξακολουθεί να είναι το μέλλον του Γιώργου Δώνη στον πάγκο της Αλ Καλίτζ, καθώς τα δεδομένα γύρω από την υπόθεση της ανανέωσης του συμβολαίου του παραμένουν ρευστά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σαουδική Αραβία, οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν οδηγηθεί σε συμφωνία, με βασικό σημείο τριβής τις οικονομικές απαιτήσεις του Έλληνα τεχνικού.

Ο 56χρονος φέρεται να ζήτησε αύξηση στις αποδοχές του προκειμένου να συνεχίσει στην ομάδα, αίτημα που δεν έγινε αποδεκτό από τη διοίκηση.

Αντιθέτως, οι ιθύνοντες της Αλ Καλίτζ κάλεσαν τον έμπειρο προπονητή να επανέλθει με νέα, χαμηλότερη πρόταση, γεγονός που οδήγησε τουλάχιστον προς το παρόν σε «πάγωμα» των διαπραγματεύσεων.

Την ίδια στιγμή, προγενέστερα ρεπορτάζ τοπικών μέσων ανέφεραν ότι ο Δώνης εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης στο τέλος της σεζόν, κάτι που ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από την επόμενη μέρα της ομάδας.

Ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Αλ Καλίτζ από το καλοκαίρι του 2024, με την ομάδα να βρίσκεται στη 10η θέση της Saudi Pro League. Συνολικά, έχει καθοδηγήσει τον σύλλογο σε 63 αγώνες, με απολογισμό 20 νίκες, 13 ισοπαλίες και 30 ήττες, παρουσιάζοντας μια πορεία με εναλλαγές στην απόδοση.