Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μια κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague στο ΣΕΦ (07/04, 21:15), με στόχο να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από μια συντηρητική εμφάνιση και νίκη στη Λυών κόντρα στη Βιλερμπάν. Το «διπλό» αυτό, αλλά και η ήττα της Φενέρ στο Μόναχο, έφερε τους Πειραιώτες στην κορυφή της Euroleague. Εκεί θέλουν να μείνουν και να κάνουν άλλο ένα αποφασιστικό βήμα για το πολυπόθητο πλεονέκτημα έδρας.

Ήττα με τραγικό τέταρτο δεκάλεπτο

Ο Ολυμπιακός στη τελευταία αναμέτρηση με τη Ρεάλ μόλις στην 2η αγωνιστική της Euroleague παρουσιάστηκε σοβαρός για τρία δεκάλεπτα. Ένα «black–out» στο τέταρτο δεκάλπετο ήταν αρκετό για να αποδειχθεί μοιραίο, ειδικά όταν απέναντί του βρίσκεται μία αντίπαλος, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης. Για την ιστορία σε εκείνον τον αγώνα, πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες ήταν ο Ντόρσεϊ που σημείωσε 20 πόντους, ενώ για τους Ισπανούς ξεχώρισε ο Μάριο Χεζόνια με 18 πόντους.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί τη Μεγάλη Τρίτη (07/04) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 4.

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής της Euroleague

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενερμπαχτσέ

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντουμπάι

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Παρί

21:15 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βαλένθια – Μιλάνο

21:30 Βίρτους Μπολόνια Μπάγερν

21:30 Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός

22:00 Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ