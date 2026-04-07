Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε σε ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο η επεμβατική μέθοδος PIPAC (Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemotherapy), μια καινοτόμος τεχνική χορήγησης ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας σε μορφή αερολύματος υπό πίεση, για την αντιμετώπιση της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης.

Η PIPAC, που εφαρμόστηκε χθες στο νοσοκομείο «Μεταξά» είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που επιτρέπει καλύτερη κατανομή και μεγαλύτερη διείσδυση του χημειοθεραπευτικού φαρμάκου στο περιτόναιο, προσφέροντας μια νέα θεραπευτική δυνατότητα σε ασθενείς, που συχνά έχουν περιορισμένες επιλογές.

Τα οφέλη της μεθόδου:

-Καλύτερη κατανομή και αποτελεσματικότητα της ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας.

-Ελάχιστα επεμβατική διαδικασία με δυνατότητα επανάληψης.

-Δυνατότητα εφαρμογής ακόμη και σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε άλλες θεραπείες.

-Βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση.

Σύμφωνα με τον Νικόλαο Κοπανάκη, υπεύθυνο ιατρείου περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης του Νοσοκομείου Μεταξά, η μέθοδος PIPAC εφαρμόστηκε σε τρείς ασθενείς, οι οποίοι πάσχουν από εκτεταμένη περιτοναϊκή καρκινωμάτωση πράγμα που δεν τους επέτρεψε να υποβληθούν σε κυτταρομείωση και HIPEC, με την οποία αντιμετωπίζονται εδώ και πολλά χρόνια στο νοσοκομείο οι ασθενείς με περιτοναϊκή νόσο.

«Η εναλλακτική αυτή μορφή χορήγησης ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας, έρχεται να καλύψει ένα κενό στο δημόσιο σύστημα υγείας, αφού είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται σε δημόσιο νοσοκομείο. Έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και ακολουθώντας πρωτόκολλα που εφαρμόζονται ήδη στο εξωτερικό, στοχεύουμε στην καλύτερη ποιότητα ζωής αλλά και μεγαλύτερη επιβίωση, των ασθενών με ιδιαίτερα εκτεταμένη περιτοναϊκή νόσο», τόνισε ο κ. Κοπανάκης.

Από την πλευρά του ο διοικητής του νοσοκομείου Σαράντος Ευσταθόπουλος έκανε λόγο για «ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα πρωτοπορίας στο Νοσοκομείο Μεταξά». «Ο ογκολογικός ασθενής βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας, για αυτό παρακολουθούμε διαρκώς τις διεθνείς ιατρικές εξελίξεις και φροντίζουμε να εφαρμόζουμε καινοτόμες μεθόδους και σύγχρονες θεραπείες προς όφελος τους.

Με σύγχρονες τεχνικές, επιστημονική αριστεία και ανθρώπινη φροντίδα, συνεχίζουμε να φέρνουμε την καινοτομία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να κάνουμε το Νοσοκομείο Μεταξά σπουδαίο ξανά» πρόσθεσε ο κ. Ευσταθόπουλος.