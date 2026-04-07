Κινητοποίηση με τρακτέρ πραγματοποιήθηκε σήμερα Μ. Τρίτη στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 από αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Καρδίτσας, με τη συμμετοχή αγροτών και από άλλες περιοχές.

Προχώρησαν σε μπλόκο, αναδεικνύοντας τα βασικά τους αιτήματα, όπως η άμεση εξόφληση των εκκρεμών επιδοτήσεων χωρίς περικοπές, η εξασφάλιση καλύτερων τιμών για τα προϊόντα τους και η μείωση του κόστους παραγωγής. Παράλληλα, έθεσαν ζητήματα όπως το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, η ρύθμιση χρεών, η ανάγκη αντιπλημμυρικών έργων στον θεσσαλικό κάμπο, καθώς και η παύση διώξεων για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις.

«Η κυβέρνηση δεν στηρίζει τους αγρότες» τόνισε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, κάνοντας λόγο για ξεκλήρισμα της αγροτιάς Κώστας Τζέλλας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του προέδρου της ΕΟΑΣΝ Ρίζου Μαρούδα και του προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών Λάζαρου Ουζουνίδη.

Λόγω της αγροτικής κινητοποίησης η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοίνωσε ότι με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, για λόγους ασφαλείας, σήμερα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ως εξής:

α) Στην Επαρχιακή Οδό Καρδίτσας-Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας – έξοδος ΒΙΠΕ).

β) Στην ΕΟ Καρδίτσας-Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου – αερογέφυρα Σοφάδων).

Κατά τη διάρκεια των ως άνω απαγορεύσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λάρισα:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των ΤΚ Γοργοβιτών – ΒΙΠΕ και είσοδο στην Επ. Οδ. Καρδίτσας – Λάρισας (ύψος 1ης διασταύρωσης Ματαράγκας) και αντίστροφα.

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λαμία:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Καρποχωρίου και είσοδο στην ΕΟ Τρικάλων – Καρδίτσας – Ν. Μοναστηρίου (ύψος αερογέφυρας Σοφάδων) και αντίστροφα.

γ) Στις εισόδους – εξόδους αμφίπλευρα του Κόμβου Καρδίτσας του Ε-65.

δ) στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω απαγόρευσης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως: