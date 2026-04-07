Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση την Τρίτη 7 Απριλίου, καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τις απειλές του για καταστροφή βασικών ιρανικών υποδομών, εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του έως την προθεσμία της Τρίτης.

Το Brent crude κινήθηκε κοντά στα 111 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,7% σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ το West Texas Intermediate διαμορφώθηκε γύρω στα 115 δολάρια, καταγράφοντας το υψηλότερο κλείσιμο από τον Ιούνιο του 2022.

Στην εγχώρια αγορά, οι τιμές του πετρελαίου αργού στο Multi Commodity Exchange (MCX) ακολούθησαν παρόμοια πορεία, ενισχυόμενες έως και 2%, φτάνοντας τα 10.786 ανά βαρέλι.

Αδιέξοδο στα Στενά: Το «έμφραγμα» του 20%

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες μέσω Πακιστάν, η Τεχεράνη δείχνει να μην υποχωρεί. Απέρριψε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός, ζητώντας οριστικό τέλος στον πόλεμο, ενώ κρατά «ερμητικά κλειστή» τη ζωτική αρτηρία των Στενών του Ορμούζ. Για την παγκόσμια αγορά, αυτό σημαίνει ότι το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου παραμένει εγκλωβισμένο, αναγκάζοντας τα διυλιστήρια σε Ευρώπη και Ασία να επιδίδονται σε έναν απεγνωσμένο αγώνα δρόμου για την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών.

Πολλαπλά πλήγματα στην προσφορά

Περαιτέρω ανησυχία για την προσφορά προκάλεσαν οι αναφορές της Reuters ότι ουκρανικά drones έπληξαν τον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium στη Μαύρη Θάλασσα, ο οποίος ευθύνεται για περίπου το 1,5% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, προκαλώντας ζημιές σε εγκαταστάσεις φόρτωσης και αποθήκευσης.

Η «συμβολική» κίνηση του OPEC+

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, η απόφαση του OPEC+ την περασμένη Κυριακή να αυξήσει την παραγωγή κατά 206.000 βαρέλια τον Μάιο μοιάζει με «σταγόνα στον ωκεανό». Οι αναλυτές χαρακτηρίζουν την κίνηση ως καθαρά συμβολική, καθώς όσο τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, οι παραγωγοί πρακτικά αδυνατούν να διοχετεύσουν το πετρέλαιο στις αγορές.