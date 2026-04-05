Σενάριο αύξησης της παραγωγής πετρελαίου αναμένεται να εξετάσει ο ΟΠΕΚ+ την Κυριακή, σύμφωνα με τέσσερις πηγές του καρτέλ που επικαλείται το Reuters. Ωστόσο, η πιθανή αυτή αύξηση εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό θεωρητική, καθώς τα βασικά μέλη του οργανισμού δεν μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγή τους λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Περιορισμοί λόγω πολέμου και αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ

Ο πόλεμος έχει ουσιαστικά διακόψει τη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ — της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας παγκοσμίως — από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η εξέλιξη αυτή έχει περιορίσει τις εξαγωγές από χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ+, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ, οι οποίες ήταν οι μόνες σε θέση να αυξήσουν ουσιαστικά την παραγωγή τους πριν από τη σύγκρουση.

Άλλα μέλη του ΟΠΕΚ+, μεταξύ των οποίων και η Ρωσία, αδυνατούν επίσης να αυξήσουν την παραγωγή λόγω των δυτικών κυρώσεων και των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με την Ουκρανία.

Στον Κόλπο, οι επιθέσεις με πυραύλους και drones προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές στις εγκαταστάσεις. Αξιωματούχοι της περιοχής εκτιμούν ότι θα χρειαστούν μήνες για να αποκατασταθούν οι κανονικές λειτουργίες, ακόμη και αν ο πόλεμος σταματούσε άμεσα και τα Στενά του Ορμούζ άνοιγαν ξανά.

Η προηγούμενη απόφαση του ΟΠΕΚ+

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του οργανισμού, την 1η Μαρτίου, όταν η σύγκρουση μόλις είχε αρχίσει να επηρεάζει την παγκόσμια αγορά, ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε σε μια περιορισμένη αύξηση παραγωγής κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως για τον Απρίλιο.

Έναν μήνα αργότερα, η μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού πετρελαίου που έχει καταγραφεί εκτιμάται ότι έχει αφαιρέσει από την παγκόσμια αγορά 12 έως 15 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, δηλαδή έως και το 15% της συνολικής προσφοράς.

Η τιμή του αργού πετρελαίου έχει εκτοξευθεί στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, αγγίζοντας τα 120 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της JPMorgan, οι τιμές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το ιστορικό υψηλό των 150 δολαρίων εάν η διακοπή στη ροή μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχιστεί έως τα μέσα Μαΐου.

Πιθανές αποφάσεις στη συνάντηση της Κυριακής

Όπως αναφέρει το Reuters, στη συνάντηση της Κυριακής θα τεθεί προς συζήτηση η αναθεώρηση των ποσοστώσεων παραγωγής του ΟΠΕΚ+ για τον Μάιο.

Αν και μια ενδεχόμενη αύξηση δεν θα έχει άμεση επίδραση στην προσφορά, θα στείλει μήνυμα ετοιμότητας για ταχεία ενίσχυση της παραγωγής μόλις αποκατασταθεί η ομαλότητα στη διέλευση του Ορμούζ. Η εταιρεία συμβούλων Energy Aspects χαρακτήρισε την προτεινόμενη αύξηση «θεωρητική», όσο οι διαταραχές στη στρατηγική αυτή δίοδο παραμένουν.