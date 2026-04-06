Σε έντονους ρυθμούς «διαβολοβδομάδας» κινείται ο Παναθηναϊκός, που στρέφει την προσοχή του στη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα.

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στην Ισπανία το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας (06/04), με πρώτο σταθμό τη Βαρκελώνη, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Καταλανούς στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» τη Μεγάλη Τρίτη (07/04, 21:30). Στην αποστολή συμμετέχουν 12 παίκτες, με τον Τζέριαν Γκραντ να βρίσκεται κανονικά μεταξύ αυτών, διατηρώντας σοβαρές πιθανότητες συμμετοχής.

Η κατάσταση του Αμερικανού γκαρντ θα αξιολογηθεί επί ισπανικού εδάφους, με την τελική απόφαση για το αν θα αγωνιστεί να λαμβάνεται λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ και συγκεκριμένα το πρωί της Μεγάλης Τρίτης.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Ρογκαβόπουλος, Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ, οι οποίοι δεν ταξίδεψαν με την ομάδα και παρέμειναν στην Αθήνα.