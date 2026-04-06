Ο Γκριγκόρι Πέρελμαν, ο Ρώσος μαθηματικός που συγκλόνισε την επιστημονική κοινότητα, παραμένει μια από τις πιο αινιγματικές μορφές των τελευταίων δεκαετιών. Έλυσε ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα των μαθηματικών, αλλά αρνήθηκε να δεχθεί το χρηματικό έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που του προσφέρθηκε.

Το Ινστιτούτο Μαθηματικών Clay στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης τίμησε τον Περελμάν για τη λύση που έδωσε σε ένα πρόβλημα που είχε θέσει σχεδόν έναν αιώνα πριν ο Γάλλος μαθηματικός Ανρί Πουανκαρέ. Η λεγόμενη εικασία του Πουανκαρέ αφορά τη βαθιά δομή των τρισδιάστατων σχημάτων και ήταν μία από τις επτά προκλήσεις του Ινστιτούτου, καθεμία με έπαθλο ένα εκατομμύριο δολάρια.

Η διεθνής μαθηματική κοινότητα χρειάστηκε αρκετά χρόνια για να επιβεβαιώσει ότι η εργασία που δημοσίευσε ο Πέρελμαν το 2002 έλυνε οριστικά το πρόβλημα. Ωστόσο, ο ίδιος αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο, όπως είχε κάνει και το 2006, όταν απέρριψε το Fields Medal, το υψηλότερο βραβείο στον χώρο των μαθηματικών.

Ο Πέρελμαν ζει τα τελευταία χρόνια χωρίς επαγγελματική απασχόληση, μαζί με τη μητέρα και την αδελφή του σε ένα μικρό διαμέρισμα στην Αγία Πετρούπολη.

Αποφεύγει κάθε επαφή με δημοσιογράφους που έχουν κατασκηνώσει έξω από το σπίτι του. Σε έναν από αυτούς, που κατάφερε πριν χρόνια να τον προσεγγίσει τηλεφωνικά, απάντησε: «Με ενοχλείτε. Μαζεύω μανιτάρια». Οι γείτονές του τον περιγράφουν ως έναν εκκεντρικό, αποτραβηγμένο άνθρωπο, ντυμένο πάντα με τα ίδια φθαρμένα ρούχα, που περπατά κοιτώντας το έδαφος.

Η ιδιοσυγκρασία ενός ιδιοφυούς

«Έχει πολύ ιδιαίτερες ηθικές αρχές. Νιώθει έντονα ακόμη και τις πιο μικρές αδικίες», αναφέρει ο Σεργκέι Κισλιακόφ, διευθυντής του Ινστιτούτου Μαθηματικών Στέκλοφ στην Αγία Πετρούπολη, όπου ο Πέρελμαν εργάστηκε ως ερευνητής.

Σύμφωνα με τον Κισλιακόφ, ο Πέρελμαν εγκατέλειψε τον χώρο των μαθηματικών απογοητευμένος. Η άρνησή του να αποδεχθεί το Fields Medal, εξηγεί, ίσως πηγάζει από την πεποίθησή του ότι οι συνάδελφοί του δεν ήταν άξιοι να του το απονείμουν. «Έκοψε κάθε επαφή με την κοινότητα και ήθελε να βρει δουλειά άσχετη με τα μαθηματικά», σημειώνει ο Κισλιακόφ. «Δεν γνωρίζω αν το κατάφερε».

Πηγή: Guardian