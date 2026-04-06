Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 07:20 το πρωί της Δευτέρας 6 Απριλίου 2026, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε στις 07:20:50 και το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νότια, νοτιοανατολικά των των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων, σε γεωγραφικό πλάτος 39.8293°N και μήκος 20.6718°E.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 16,6 χιλιόμετρα, γεγονός που τον κατατάσσει στις επιφανειακές δονήσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από την περιοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γεγονός, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έχει αναρτήσει σχετική ενημέρωση στην επίσημη ιστοσελίδα του.