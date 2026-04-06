Στην ανάδειξη της ορεινής Ελλάδας ως βασικού πυλώνα της εθνικής τουριστικής στρατηγικής, εστιάζει το νέο πρόγραμμα προβολής των ορεινών προορισμών, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, που παρουσίασε τη Μ. Δευτέρα το υπουργείο Τουρισμού.

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, μίλησε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αποσκοπεί στη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη, με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών. Όπως τόνισε, η ορεινή Ελλάδα -που καλύπτει περίπου το 80% της έκτασης της χώρας– αποτελεί μια «άλλη Ελλάδα», λιγότερο προβεβλημένη, αλλά με σημαντικές δυνατότητες.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, ανέδειξε τον ορεινό τουρισμό ως βασικό μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι δεν αποτελεί εναλλακτική λύση αλλά στρατηγική επιλογή αιχμής. Όπως σημείωσε, το Μάιο θα παρουσιαστεί επισήμως η νέα Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών που συστάθηκε στην Προεδρία της Κυβέρνησης, η οποία θα λειτουργεί ως κεντρικός συντονιστικός φορέας για την εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής 12 πυλώνων. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να στηριχθεί από χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ ετησίως, μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι οι σύγχρονες τάσεις στη διεθνή τουριστική αγορά ευνοούν την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, επαφή με τη φύση και βιωματικές δραστηριότητες. «Επιδιώκουμε να δώσουμε στην ορεινή Ελλάδα έναν ρόλο πρωταγωνιστικό», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι μπορεί να αποτελέσει είτε αυτοτελή προορισμό είτε συμπληρωματική επιλογή στο καθιερωμένο τουριστικό μοντέλο «ήλιος – θάλασσα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις θετικές επιδόσεις του τουρισμού το 2025, με αύξηση των εσόδων και ενίσχυση της ζήτησης κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ επεσήμανε τις προκλήσεις που προκύπτουν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την κλιματική κρίση.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής, προβλέπονται παρεμβάσεις, όπως:

Η λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,

Η ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων πέραν της χιονοδρομίας,

Η δημιουργία του νέου προϊόντος «Προορισμός Βιώσιμου Ορεινού Τουρισμού».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενίσχυση της εσωτερικής τουριστικής ζήτησης, με αυξημένα κίνητρα για διακοπές σε ορεινές περιοχές μέσω του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», τάση που θα συνεχιστεί και την περίοδο 2026-2027.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, με έργα ύψους περίπου 90 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση υποδομών και τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας προβολής.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η νέα καμπάνια προβολής με τίτλο «Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Όλο τον χρόνο», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των ορεινών προορισμών, προβάλλοντας τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, τη φύση και τις δραστηριότητες υπαίθρου.

Το μήνυμα της καμπάνιας αναδεικνύει την ορεινή Ελλάδα ως προορισμό που προσφέρει όχι μόνο αναψυχή, αλλά και εσωτερική ισορροπία, δίνοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη να αποσυνδεθεί από την καθημερινότητα και να επανασυνδεθεί με τη φύση.

Η κ. Κεφαλογιάννη υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και κοινωνιών, επισημαίνοντας ότι «η επιτυχία του εγχειρήματος θα κριθεί από τη συλλογική προσπάθεια για ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης».