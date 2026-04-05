Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, προειδοποίησε ότι αν ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν συνεχιστεί μέσα στο καλοκαίρι, οι αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές ελλείψεις σε καύσιμα και να αναγκαστούν να περιορίσουν τις πτήσεις τους.

Σε συνέντευξή του στο βρετανικό δίκτυο ITV News, ο Ο’Λίρι δήλωσε πως οι αερομεταφορείς θα βρεθούν σε ένα «άγνωστο σενάριο» αν τα στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για δύο ή τρεις μήνες ακόμη. Προειδοποίησε ότι μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου μπορεί να ακυρωθεί το 5%-10% των πτήσεων.

Όπως εξήγησε, οι εταιρείες δεν θα μπορούν να επιλέξουν ποιες πτήσεις θα ακυρώσουν, καθώς θα ενημερώνονται την τελευταία στιγμή, ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα καυσίμων σε κάθε αεροδρόμιο.

«Θα προσπαθήσουμε να καθηλώσουμε ένα ή δύο αεροσκάφη και να περιορίσουμε όσο γίνεται την ταλαιπωρία των επιβατών», ανέφερε, προσθέτοντας πως «θα είναι δύσκολο και απαιτητικό».

Αύξηση τιμών και ακυρώσεις

Παρά τον κίνδυνο ακυρώσεων, ο Ο’Λίρι συνέστησε στους ταξιδιώτες να κάνουν κράτηση το συντομότερο δυνατό, πριν αυξηθούν περαιτέρω οι τιμές των εισιτηρίων. Επεσήμανε ότι οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν εκτοξευθεί περισσότερο από εκείνες της βενζίνης, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει περιορίσει σημαντικά τόσο την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου όσο και τη δυναμικότητα των διυλιστηρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες οι τιμές καυσίμων στα μεγάλα αεροδρόμια, όπως του Σικάγο, του Χιούστον, του Λος Άντζελες και της Νέας Υόρκης, έχουν φτάσει τα 4,88 δολάρια το γαλόνι, σχεδόν διπλάσια τιμή σε σχέση με την προπολεμική περίοδο.

Αντιδράσεις των αεροπορικών εταιρειών

Πολλές εταιρείες, όπως η United Airlines, αυξάνουν τα τέλη για τις παραδοτέες αποσκευές και προετοιμάζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση που η τιμή του πετρελαίου φτάσει τα 175 δολάρια το βαρέλι, συμπεριλαμβάνοντας και μείωση της χωρητικότητας των δρομολογίων.

Απαντώντας σε ερώτηση αν η κράτηση πτήσης αυτή την περίοδο αποτελεί ρίσκο, ο Ο’Λίρι απάντησε: «Η ζωή είναι ένα στοίχημα». Εκτίμησε ότι υπάρχει πιθανότητα 5% έως 10% ακυρώσεων τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, αλλά το 90%-95% των πτήσεων θα πραγματοποιηθεί κανονικά. «Το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να καθυστερήσετε την κράτηση και να πληρώσετε πολύ υψηλότερες τιμές», τόνισε.

Δικαιώματα επιβατών

Ο επικεφαλής της Ryanair αναγνώρισε ότι σε περίπτωση ακυρώσεων λόγω εξωτερικών παραγόντων, οι επιβάτες πιθανόν να μην μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων, καθώς οι εταιρείες θα επικαλούνται ανωτέρα βία.

Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι όσοι ταξιδεύουν εντός Ευρώπης δεν θα μείνουν αποκλεισμένοι, καθώς έχουν το δικαίωμα επαναδρομολόγησης ή επιστροφής. «Στη Ryanair πραγματοποιούμε πολλές πτήσεις καθημερινά. Θα σας επανατοποθετήσουμε, θα σας μεταφέρουμε πίσω ή θα σας προωθήσουμε στον προορισμό σας», υπογράμμισε.

«Ίσως μείνετε μια-δυο ημέρες πίσω, αλλά εντός Ευρώπης μπορείτε να είστε σχετικά βέβαιοι ότι η πτήση σας θα εκτελεστεί ή θα υπάρξει εναλλακτική λύση. Και μην ξεχνάτε, φέτος το καλοκαίρι θα υπάρξουν περισσότερες καθυστερήσεις από τις απεργίες των Γάλλων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας παρά από τις ελλείψεις καυσίμων».