Η Αϊντχόφεν σφράγισε και μαθηματικά την κατάκτηση της Eredivisie, εξασφαλίζοντας τον τίτλο πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε και επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία της στο ολλανδικό ποδόσφαιρο.

Η Αϊντχόφεν κατέκτησε το 27ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και τρίτο διαδοχικό, μετά την ισοπαλία της Φέγενορντ με τη Φόλενταμ (0-0), αποτέλεσμα που άνοιξε οριστικά τη διαφορά στη βαθμολογία.

Η ομάδα του Πίτερ Μποζ είχε ήδη κάνει το δικό της καθήκον, επικρατώντας με 4-3 της Ουτρέχτης, και περίμενε το αποτέλεσμα της Φέγενορντ για να «κλειδώσει» τον τίτλο. Η απώλεια βαθμών της ομάδας του Ρότερνταμ διαμόρφωσε τη βαθμολογική εικόνα, με τη διαφορά να εκτοξεύεται και να καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε ανατροπή.

Με τη συγκομιδή της να φτάνει τους 71 βαθμούς έναντι 54 της δεύτερης θέσης, η Αϊντχόφεν επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, κατακτώντας έναν ακόμη τίτλο με χαρακτηριστική σταθερότητα και συνέπεια.

Για τον προπονητή Πίτερ Μποζ, πρόκειται για ακόμη μια επιτυχία στον πάγκο της ομάδας, καθώς από την ανάληψη των καθηκόντων του έχει οδηγήσει την Αϊντχόφεν σε μια σειρά τίτλων, εδραιώνοντας την παρουσία της στην κορυφή του ολλανδικού ποδοσφαίρου.