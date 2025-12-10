Ήταν μόλις το 11ο λεπτό στο Phillips Stadion όταν η Αϊντχόφεν προηγήθηκε της Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι Ολλανδοί χτύπησαν στην αντεπίθεση, ο Ντριουέχ έδωσε έτοιμο γκολ στον Τιλ και αυτός τελείωσε τη φάση σε κενή εστία για το 1-0.

Η ομάδα του Σιμεόνε άρχισε έκτοτε να πιέζει για την άμεση ισοφάριση. Αυτή ήρθε 26 λεπτά μετά και ύστερα από ολέθριο λάθος από την άμυνα των γηπεδούχων. Ο Σέρλοθ έκλεψε, πάσαρε στον Άλβαρες, που με τον Κόβαρ εξουδετερωμένο δεν δυσκολεύτηκε να ισοφαρίσει.

Στο 52´ ο Μολίνα δοκίμασε από τα 40 μέτρα να νικήσει τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Ο Κόβαρ αντέδρασε αλλά η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή και ο Χάντσκο πλάσαρε ολόσωστο για το 2-1.

Τέσσερα λεπτά μετά, μάλιστα η Ατλέτικο «ξεδιπλώθηκε» υποδειγματικά στο γήπεδο, ο Μπάριος βρήκε γλυκά στο δεύτερο δοκάρι τον Σέρλοκ και ο Νορβηγός τελείωσε τη φάση με κεφαλιά για το 3-1.

Το τελικό PSV – Ατλέτικο 2-3 διαμόρφωσε λίγο πριν το ενενηντάλεπτο ο Πέπι με προβολή στο δεύτερο δοκάρι και μετά από κεφαλιά του Πέρισιτς στο πρώτο!

Είχε, μάλιστα, και τεράστια ευκαιρία για το 3-3 αλλά σε κενή εστία (αν και υπό πίεση) ο Ομπίσπο δεν μπόρεσε να σκοράρει.

Με αυτή της τη νίκη η Ατλέτικο Μαδρίτης έφτασε τους 12 βαθμούς και περιμένει τα αυριανά αποτελέσματα για να δει αν θα παραμείνει στην οχτάδα.

Επόμενη υποχρέωση των «Ροχιμπλάνκος», στις 21/1, στην έδρα της Γαλατασαράι. Την ίδια μέρα, η PSV δοκιμάζεται στην έδρα της Νιούκαστλ.

Οι συνθέσεις:

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ: Κόβαρ, Ντεστ, Σούτεν, Γκασιορόβσκι (59’ Ομπίσπο), Σαλάχ-Εντίν, Βάνερ (59’ Μαν), Ζούνιορ, Φέρμαν, Ντριουέχ 81‘ Πέρισιτς), Τιλ (73’ Πέπι), Σαϊμπάρι

ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Όμπλακ, Μολίνα, Πουμπίλ, Χάντσκο, Ρουγκέρι, Σιμεόνε (89’ Λε Νορμάν), Μπάριος, Κόκε (76’ Γκριζμάν), Γκονζάλες (69’ Γκάλαχερ), Σέρλοθ (76’ Αλμάντα), Άλβαρες