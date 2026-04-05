Ο Έλληνας τεχνικός εξέφρασε την απορία του για το ακυρωθέν γκολ του Γκαρέ στο 8′, σημειώνοντας από εκεί και πέρα ότι η ομάδα του ήθελε τη νίκη και ότι η ισοπαλία δεν την αφήνει ικανοποιημένη. Ακόμα και αν η εικόνα ήταν πολύ καλύτερη, όπως παραδέχθηκε.

«Ο στόχος ήταν η νίκη. Από την αρχή θέλαμε να πετύχουμε πρώτοι γκολ. Δεν ξέρω εάν το πρώτο γκολ ακυρώθηκε ορθώς… Είχαμε και ένα δοκάρι στο πρώτο μέρος.

Ένα επτάλεπτο του Λεβαδειακού στο δεύτερο μέρος, όπου μας άσκησε πίεση, καθόρισε το ματς και με το 1-1. Είχαμε φάσεις, αλλά… Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο ή άδικο το αποτέλεσμα.

Θέλαμε τη νίκη. Είχαμε δοκάρια αλλά τις προϋποθέσεις για το γκολ δεν θα τις θυμάται κανένας. Η αναποτελεσματικότητά μας είναι μνημειώδης», δήλωσε αρχικά και προσέθεσε ότι, «με αφήνει αισιόδοξο η εικόνα.

Ο στόχος όμως ήταν έστω και την ύστατη ώρα να καλύψουμε τη διαφορά και να παλέψουμε για την 5η θέση. Προφανώς και έχουμε αλλαγή στην εικόνα μας.

Είχαμε χρόνο τις προηγούμενες μέρες να δουλέψουμε καλύτερα. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι».